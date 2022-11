Spuenien, méi präzis Katalounien, ass den Epizentrum vum Trialsport.

Genee do, op der Costa Brava treffe sech all Hierscht eng ronn 400 Fuerer aus engen 20 Natioune fir ee Classic Trial. Deene meeschte sinn déi all Bijouen an d’Zesummesi méi wichteg wéi d‘sportlech Performance. De leschte Weekend war sech de Chrëscht Beneké dat ukucken.

Eng Partie vu dëse klassesche Maschinne si méi wäert wéi een neit Trialmoto. D’Iddi ass awer déi selwecht: Sech méiglechst ouni Feeler, also ouni ee Fouss ze setzen, duerch déi schwiereg Zonen ze manövréieren. Zanter 25 Joer starten zu Sant Feliu de Guíxols och fréier Toppfuerer an Ex-Weltmeeschteren. A fir d’siwente Kéier fënnt eng Ekipp vu Lëtzebuerg de Wee op d’Costa Brava. De Marc Kosch fiert schonns iwwert 45 Joer Trial an hie war eng 20 Mol Landesmeeschter. Säin Oldtimer ass him mëttlerweil léiwer wéi ee moderne Moto.

"Fir eis al Pilote sinn déi modern Motoe schwéier beherrschbar. Se sinn därmoosse performant, datt mir deem mat eise Reaktiounen net méi nokommen. Déi al Motoe si bëssi méi douce, esou datt mir déi besser kënne fueren.", esou de Marc Kosch, de Sekretär vun de Motofrënn Diddeleng.

Bal 6 Stonne si si op schwéiere 40 Kilometer ronderëm d’Mëttelmier ënnerwee. Si kucke sech déi 20 Zonen zesummen un an diskutéieren déi beschte Linn. Nieft de siwe Piloten am Pensionärsalter fueren de Jeff Minden an de Christian Daleiden eng méi schwéier Spuer. De Christian Daleiden war nach Enn September bei der Ekippeweltmeeschterschaft gestart an ass elo op eng al Fantic gewiesselt.

"D’lescht Joer war ech fir d’éischt hei an déi ganz Ambiance hei huet mer gefall. Ech wollt onbedéngt nach emol heihinner kommen, awer dës Kéier eng Klass méi héich. Et gëtt een och selwer méi al an da passt de Moto besser zum Mënsch. Et ass ee méi lues, et mécht méi Spaass an et ass och net esou geféierlech wéi mat de moderne Motoen.", seet de Christian Daleiden.

Nom 2. Deeg gëtt hien de 25. vu 95 Fuerer a senger Kategorie. An der Kinnekskategorie vun den iwwert 55 Joer, also Motorrieder vu virun 1965, fueren déi meescht déi einfachst giel Spuer. An de Marc Kosch war samschdes gutt ënnerwee.

"Ech war bis déi 18. Zon nach mat 0 ënnerwee. Déi war bëssi méi schwéier an ech hu leider zwee Féiss gesat. Mir maachen dat hei aus Plaiséier. Competitioun ass flott, ma mir wëllen ons och ee bëssi ameséieren ënnerwee. Déi Landschaft ass fantastesch, déi Zone si ganz schéi präparéiert a se passen zu eisem Niveau. An deem vun eise Motoen.", esou nach de Marc Kosch.

No den 2 Deeg gëtt hie mat 4 Punkte staarken Zweeten. Wat owes gutt gefeiert gëtt.

No engem laangen Heemwee ass déi sympathesch Ekipp vun eeleren Häre schonns nees dëse Weekend zu Mons bei engem Laf vun der belscher Classicmeeschterschaft ënnerwee.