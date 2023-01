Ufank Mäerz geet déi nei Formel 1 Saison un an zanter en Dënschdeg steet fest, datt et 23, amplaz wéi eigentlech geplangt 24 Courssë wäerte ginn.

De Grousse Präis vu China zu Shanghai gouf Ufank Dezember komplett aus dem Kalenner erausgeholl. D‘Corona-Situatioun a China an déi streng Reegelen hätten eng Course am Abrëll onméiglech gemaach. Déi lescht Course a China war 2019, also virun der Pandemie. D’F1 wollt awer um Plang vu 24 Coursse festhalen an huet dofir zënter Dezember intensiv no engem China-Ersatz gesicht. Ënnert anerem Istanbul a Portimao waren am Gespréich. Och Shanghai hat sech déi lescht Wochen erëm an d’Gespréich bruecht, nodeems China seng streng Corona-Restriktioune fale gelooss huet.

Elo stellt d’F1 kloer: Shanghai kënnt net zeréck a gëtt och net ersat, et bleift 2023 bei 23 Courssen, an et gëtt och net un den Datumer vun dësen 23 Coursse gefréckelt. Verschidden Ekippen haten nämlech proposéiert vun der China-Annulatioun ze profitéieren, fir den intensive Rees-Kalenner e bëssen ze entzerren.

Déi 23 Coursse vun der Formel 1 kënnt dir dës Saison nees wéi gewinnt op RTL Télé suivéieren. Hei ass de komplette Kalenner mat allen Auerenzäiten vun alle Courssen.