16h00 Course Moto3, 17h15 Course Moto2 an um 19h00 Course MotoGP mat lëtzebuergeschem an engleschem Commentaire.

Zäitplang: Sonndeg, 2. Abrëll 2023

17.00 Auer Ufank vum Stream

17.15 Auer Race Moto2

19.00 Auer Race MotoGP Mir weisen d'MotoGP an d'Moto2 op Lëtzebuergesch um RTL.lu, dat mat Commentairë vum Chrëscht Beneké a Chris Leesch. Mat engleschem Commentaire vun 15.45 Auer un op RTL Today Mir weisen d'MotoGP, d'Moto2 an d'Moto 3 mat englesche Commentairen um RTL Today Replay vun de Courssen um RTL Play Klickt hei, fir de Replay vun de Courssen um RTL Play ze kucken Saison-Kalenner 2023 2. Abrëll: 2 - Gran Premio Michelin® de la República Argentina

Termas de Río Hondo - Argentinien 16. Abrëll: 3 - Red Bull Grand Prix of The Americas

Circuit of The Americas - USA 30. Abrëll: 4 - Gran Premio MotoGP™ Guru by Gryfyn de España

Circuito de Jerez - Angel Nieto - Spuenien 14. Mee: 5 - SHARK Grand Prix de France

Le Mans - Frankräich 11. Juni: 6 - Gran Premio d’Italia Oakley

Autodromo Internazionale del Mugello - Italien 18. Juni: 7 - Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland

Sachsenring - Däitschland 25. Juni: 8 - Motul TT Assen

TT Circuit Assen - Holland 9. Juli: 9 - Grand Prix of Kazakhstan

Sokol International Racetrack - Kasachstan 6. August: 10 - Monster Energy British Grand Prix

Silverstone Circuit - England 20. August: 11 - CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich

Red Bull Ring - Spielberg - Éisträich 3. September: 12 - Gran Premi Monster Energy de Catalunya

Circuit de Barcelona-Catalunya - Spuenien 10. September: 13 - Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini

Misano World Circuit Marco Simoncelli - Italien 24. September: 14 - Grand Prix of India

Buddh International Circuit - Indien 1. Oktober: 15 - Motul Grand Prix of Japan

Mobility Resort Motegi - Japan 15. Oktober: 16 - Pertamina Grand Prix of Indonesia

Mandalika International Street Circuit - Indonesien



22. Oktober: 17 - Animoca Brands Australian Motorcycle Grand Prix

Phillip Island - Australien



29. Oktober: 18 - OR Thailand Grand Prix

Chang International Circuit - Thailand



12. November: 19 - PETRONAS Grand Prix of Malaysia

Sepang International Circuit - Malaysia 19. November: 20 - Qatar Airways Grand Prix of Qatar

Lusail International Circuit - Katar 26. November: 21 - Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana

Circuit Ricardo Tormo - Spuenien