De leschte Weekend war zu Portimao a Portugal déi éischt Manche vum MotoGP mat der Victoire fir de souveräne Weltmeeschter Francesco Bagnaia op Ducati.

Mat senger Honda gouf dogéint de Chris Leesch zu Le Mans 5. an 12. an den éischte Course vu der franséischer Superbike-Meeschterschaft.

De séierste Lëtzebuerger op 2 Rieder fiert dëst Joer zwou grouss Meeschterschaften

Des Saison kommentéiere de Chris Leesch an de Chrëscht Beneké eise Livestream vum MotoGP an Moto2. Nach virum Ufank vun der Saison war de fréiere Rallye-Fuerer sech d’Kolleegen um Goudron ukucken.

Kuckt hei de ganzen Interview

A. Marquez op der Pole, Binder wënnt de Sprint an Argentinien

Ënnert schwierege Bedingunge konnt den Alex Marquez sech déi éischt Startplatz fir d’Course vum Samschdeg a Sonndeg sécheren. Ma et war de Brad Binder, de gëscht de Sprint vu wäit hanne konnt gewannen.

Wéi schonns säi Brudder Marc Marquez virun enger Woch, huet sech och den Alex Marquez fir d’éischt missten an der Q1 duerchsetzen. A wéi deen huet hien an der leschter Ronn vu der Q2 d’Beschtzäit geholl. Hannendru sti mat Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia an ab Positioun 6 dem Johann Zarco, Luca Marini an Jorge Martin eng Partie wieder Ducati‘en.

Resumé Quali Moto

Am Sprint ass et awer een onwarscheinleche Brad Binder op Startplaz 15, dee sech mat senger KTM schonns no 3 Tiir un’t Spëtzt setzt. Endlech huet och de Franco Morbidelli seng Form vu virun 2 Joër zeréckfonnt, a ka sech op der Yamaha a véierter Positioun an’t Ziel retten. Tëschenduerch houngen déi séier Teamkolleege vu Mooney VR46 Marco Bezzecchi a Luca Marini op hirer Ducati Desmosedici vum lëschte Joer hannert dem Morbidelli fest. No 12 spannende Ronne fiert de Brad Binder ganz knapps als éischten iwwert Zillinn.

Qualifying vu der Moto2

Am Qualifying vu der Moto2 fiert de Vizeweltmeeschter vum lëschte Joer Ai Ogura nees mat, huet awer weider Problemer mam lenken Handgelenk a blouf an der Q1 hänken, start den Owend vu Platz 21. An der enker zweeter Qualifying fält de Polesetter vu Portimao Filip Salac direkt an der 9. Kéier vu senger éischter Ronn. No séierer Reparatur gëtt den Tschech awer 13. Den Alonso Lopez louch dogéint op der leschter Platz. Bis déi läscht Ronn, wou hien sech an der néier Rekordzäit vu 1:42:472 op d’Pole fiirt. Den zweeten vum GP vu Portimao Aron Canert steet knapps hannendrun op der 2, de Gewënner aus Portugal Pedro Acosta op der 5.

Qualifying vu der Moto3

Am Grand Prix zu Portimao koumen bei der Moto3 déi éischt 10 bannent annerhallef Sekonnen iwwert Zillinn. Am Qualifying war et änlech enk. Hannert dem Türk Deniz Öncü an dem Brasilianer Diogo Moreira louchen 8 Pilote bannent enger hallwer Sekonn. Bis dat de Polesetter vum lëschte WE Ayumu Sasaki sech mat däitleche 6 Zéngtelssekonnen och an Argentinien déi éischt Startplaz hellt.

Hei um RTL.lu kommentéieren de Chrëscht Beneké aChris Leesch ab 17.00 Auer op Lëtzebuergesch d’Course vu Moto2 a vun 18:45 un de MotoGP.

D'Resultat vum Sprint

MotoGP

1 Brad Binder Red Bull KTM 19'56.8730

2 Marco Bezzecchi Mooney VR46 +0.072

3 Luca Marini Mooney VR46 +0.877

4 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha +2.354

5 Alex Marques Gresini Racing +2.462

De Qualifying

MotoGP

1 Alex Marques Gresini Racing 01’43.881

2 Marco Bezzecchi Mooney VR46 +0.172

3 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo +0.858

4 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha +2.101

5 Maverick Viñales Aprilia Racing +2.355

6 Johann Zarco Prima Pramac +2.582

Moto2

1 Alonso Lopez Beta Tools Speedup 1’42.472

2 Aron Canet Pons Wegow Los40 +0.041

3 Somkiat Chantra Idemitsu Honda +0.048

4 Jake Dixon Solunion Gas Gas Aspar +0.114

5 Pedro Acosta Red Bull KTM Ajo +0,202

6 Celentino Vietti Fantic Racing +0,220

Moto3

1 Ayumu Sasaki Liqui Moly Husqvarna 1’48.539

2 Deniz Öncü Red Bull KTM Ajo +0,603

3 Diogo Moreira MT Helmets - MSI +0.675

4 Ivan Ortola Angulus MTA +0.775

5 Jaume Masia Leopard Racing +0.805

6 Tatsuki Suzuki Leopard Racing+0.878