Welcome to Miami! D’Formel 1 an den USA boomt. Esou stinn dëst Joer dräi US-Courssen am Kalenner. Miami mécht dobäi den Optakel.

De #MiamiGP war scho bei der Première d’lescht Joer déi ganz grouss amerikanesch Show: vill Promien, vill Tamtam ronderëm, an esouguer eng Fake-Marina. Net nëmmen déi ganz Ambiance, mee och de Circuit ronderëm de Stadion vun de Miami Dolphins kënnt bei de Piloten éischter gutt un. D’lescht Joer huet sech zu Miami d’Blat an der Weltmeeschterschaft zugonschte vu Red Bull gedréint. Vläicht gëtt och Miami 2023 en Turning Point? Ferrari hätt nämlech e puer villverspriechend Updates am Gepäck... Suivéiert de FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2023 live op RTL Lëtzebuerg. Commentaire: Tom Hoffmann Programm Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 5. Mee 2023: 19h55 – 21h05

Commentaire:Tom Hoffmann Freideg, 5. Mee 2023: 23h25 – 0h35

Commentaire: Tom Hoffmann Samschdeg, 6. Mee 2023: 18h25 – 19h35

Commentaire: Tom Hoffmann Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 6. Mee 2023:

Ufank vun der Emissioun: 21h55

Depart vun der Qualifikatioun: 22h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 6. Mee 2023:

Ufank vun der Emissioun: 21h00

Depart vun der Course: 21h30

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h30

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert Saison-Kalenner 2023 5. bis 7. Mee: FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2023

Miami International Autodrome - USA 19. bis 21. Mee: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA-ROMAGNA 2023

Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Italien 26. bis 28. Mee: FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2023

Circuit de Monaco - Monaco 2. bis 4. Juni: FORMULA 1 AWS GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2023

Circuit de Barcelona-Catalunya - Spuenien 16. bis 18. Juni: FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2023

Circuit Gilles-Villeneuve - Kanada 30. Juni bis 2. Juli: FORMULA 1 GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2023

Red Bull Ring - Éisträich 7. bis 9. Juli: FORMULA 1 ARAMCO BRITISH GRAND PRIX 2023

Silverstone Circuit - England 21. bis 23. Juli: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS HUNGARIAN GRAND PRIX 2023

Hungaroring - Ungarn 28. bis 30. Juli: FORMULA 1 MSC CRUISES BELGIAN GRAND PRIX 2023

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch 25. bis 27. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2023

Circuit Zandvoort - Holland 1. bis 3. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2023

Autodromo Nazionale Monza - Italien 15. bis 17. September: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023

Marina Bay Street Circuit - Singapur 22. bis 24. September: FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023

Suzuka International Racing Course - Japan 6. bis 8. Oktober: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023

Lusail International Circuit - Katar 20. bis 22. Oktober: FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023

Circuit of The Americas - USA 27. bis 29. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko 3. bis 5. November: FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien 17. bis 19. November: FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

Las Vegas - USA 24. bis 26. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi