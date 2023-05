De Porsche Supercup brauch en neie Champion.

No sengem Titel 2022 huet de Lëtzebuerger Dylan Pereira dëse Markepokal nämlech verlooss, fir a méi grousse Kategorien un den Depart ze goen. Zu de Favoritte gehéieren natierlech den duebele Champion Larry Ten Voorde aus Holland oder de jonke Bastian Buus aus Dänemark, deen d’lescht Joer als Pereira-Teamkolleeg schonn iwwerzeege konnt.

Fir de Saisonsoptakt vum Porsche Supercup begréisse mir dann och den Dylan Pereira als Invité am Studio: Firwat fiert hien net méi am Supercup? Wat si seng aktuell Projeten? Wéi schwéier war de Sprong vum Supercup an den internationale GT-Sport?

Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP MONTE CARLO live am Stream op RTL Play.



Programm



Course, mir iwwerdroen de Programm op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 28. Mee 2023:

Ufank vun der Emissioun: 11h50

Depart vun der Course: 11h55

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h35

Commentaire: Andrea Galleti

Invité: Dylan Pereira

Saison-Kalenner 2023