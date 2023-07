Och nom Depart vum Dylan Pereira dominéieren am Porsche Supercup déi rosa Lechner-911.

Beim Saisonsoptakt zu Monaco si mam Vainqueur Harry King a mam Bastian Buus (P3) zwee Lechner-Piloten op de Podium gefuer. Ka sech déi éisträichesch Ecurie och bei hirem Heemspill zu Spielberg duerchsetzen? Oder ka sech den duebele Supercup-Champion Larry Ten Voorde revanchéieren? D’lescht Joer gouf den Hollänner zu Spielberg vun engem Konkurrent ofgeschoss an huet deemools wichteg Punkten am Meeschterschaftskampf géint den Dylan Pereira verluer.

Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP live op RTL Lëtzebuerg.

Programm



Course, mir iwwerdroen de Programm op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 2. Juli 2023:

Ufank vun der Emissioun: 11h35

Depart vun der Course: 11h40

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h15

Commentaire: Andrea Galleti



Saison-Kalenner 2023