De Grousse Präis vun Éisträich ass net nëmmen dat grousst Red-Bull-Heemspill,...

... mee Spielberg wäert och dëst Joer erëm fest an der Hand vum Max Verstappen senger "Orange Army" sinn. D’lescht Joer konnt de Charles Leclerc dës orange Festung nach sprengen, mee Spielberg 2022 war déi bis elo allerleschte Ferrari-F1-Victoire. Och wa Ferrari de Podium zu Montreal verpasst huet, sinn d’Italiener optimistesch, dass déi lescht Upgrades eppes bréngen. Och Mercedes an Aston Martin komme lues awer sécher ëmmer méi no u Red Bull erun. Spielberg ass iwwregens den zweete Sprint-Weekend vun der Saison.

D’Startopstellung fir de Sonndes-Grand-Prix decidéiert sech deemno schonn e Freideg. An de Samschdeg steet ganz am Zeeche vum Sprint, mam Shootout-Quali Punkt Mëtteg an dem 100-Kilometer-Sprint am spéiden Nomëtteg.

Suivéiert de FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2023 live op RTL Lëtzebuerg.

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Programm

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 2. Juli 2023:

Ufank vun der Emissioun: 14h15

Depart vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h00

Saison-Kalenner 2023

30. Juni bis 2. Juli: FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2023

Spielberg - Éisträich

7. bis 9. Juli: FORMULA 1 ARAMCO BRITISH GRAND PRIX 2023

Silverstone Circuit - England

21. bis 23. Juli: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS HUNGARIAN GRAND PRIX 2023

Hungaroring - Ungarn

28. bis 30. Juli: FORMULA 1 MSC CRUISES BELGIAN GRAND PRIX 2023

Spa-Francorchamps - Belsch

25. bis 27. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2023

Circuit Zandvoort - Holland

1. bis 3. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2023

Autodromo Nazionale Monza - Italien

15. bis 17. September: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023

Marina Bay Street Circuit - Singapur

22. bis 24. September: FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023

Suzuka International Racing Course - Japan

6. bis 8. Oktober: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023

Lusail International Circuit - Katar

20. bis 22. Oktober: FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023

Circuit of The Americas - USA

27. bis 29. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

3. bis 5. November: FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

17. bis 19. November: FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

Las Vegas - USA

24. bis 26. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi