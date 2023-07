Wa Red Bull och an Ungarn gewënnt, wär dat eng Victoire fir d'Geschichtsbicher. Nach ni an der F1-Geschicht huet eng Ecurie 12 Grand-Prix um Stéck gewonn.

Och wann de Kampf ëm d'Weltmeeschterschaft schonn emol méi spannend war, ass hannendrun awer extrem vill Beweegung am Feld. Um séiere Circuit vu Silverstone beispillsweis goung et fir McLaren wäit no vir, wärend Mercedes, Aston Martin a virun allem Ferrari gestruewelt hunn.

Mam Hungaroring steet awer elo eng Streck mat ville luese Kéieren um Programm. Wéi ee Verfolger huet do déi beschte Kaarten? A wéi schléit sech den Daniel Ricciardo bei sengem Comeback? Den australesche Publikumsliibling ersetzt bei Alpha Tauri den Nyck de Vries, dee kuerzfristeg entlooss gouf.

Suivéiert de FORMULA 1 QATAR AIRWAYS HUNGARIAN GRAND PRIX 2023 live op RTL Lëtzebuerg.

Programm

Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 21. Juli 2023: 16h55 – 18h05

Commentaire: Tom Hoffmann

Samschdeg, 22. Juli 2023: 12h25 – 13h35

Commentaire: Tom Hoffmann

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 22. Juli 2023:

Ufank vun der Emissioun: 15h55

Depart vun der Qualifikatioun: 16h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert



Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 23. Juli 2023:

Ufank vun der Emissioun: 14h15

Depart vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2023

28. bis 30. Juli: FORMULA 1 MSC CRUISES BELGIAN GRAND PRIX 2023

Spa-Francorchamps - Belsch

25. bis 27. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2023

Circuit Zandvoort - Holland

1. bis 3. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2023

Autodromo Nazionale Monza - Italien

15. bis 17. September: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023

Marina Bay Street Circuit - Singapur

22. bis 24. September: FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023

Suzuka International Racing Course - Japan

6. bis 8. Oktober: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023

Lusail International Circuit - Katar

20. bis 22. Oktober: FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023

Circuit of The Americas - USA

27. bis 29. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

3. bis 5. November: FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

17. bis 19. November: FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

Las Vegas - USA

24. bis 26. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi