De Porsche Supercup brauch en neie Champion.

Déi lescht Course zu Silverstone war nawell zimmlech turbulent. Vill Favoritte wéi de Larry Ten Voorde oder den Harry King krute wéinst enger Karambolage beim Depart keng Punkten. Profiteur war de Schwäizer Alexander Fach, deen esou seng éischte Supercup-Course gewanne konnt.

Zu Budapest steet elo déi véierte Manche vun der Saison um Programm. Den dänesche Lechner-Youngster Bastian wäert probéieren, seng knapp Tabelleféierung ze verdeedegen, wärend den duebele Champion Ten Voorde endlech seng éischte Course zënter Monte Carlo 2022 gewanne wëllt.

Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP live am Stream op RTL Lëtzebuerg.

Programm



Course, mir iwwerdroen de Programm op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 23. Juli 2023:

Ufank vun der Emissioun: 11h55

Depart vun der Course: 12h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h40

Commentaire: Andrea Galleti

Saison-Kalenner 2023