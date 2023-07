Zu Spa-Francorchamps gëtt schonn déi zweeten Hallschent vun der Supercup-Saison agelaut.

Dem Dylan Pereira säi fréiert Lechner-Team ass um beschte Wee, de Fuerertitel ze verdeedegen. An der Tabell leien no 4 vun 8 Courssen hir zwee Pilote Bastian Buus (DK) an Harry King (GB) un der Spëtzt. Den duebele Champion Larry Ten Voorde (NL) deet sech dëst Joer e bësse schwéier. Hie waart nach ëmmer op seng éischt Saisonvictoire. Wéi een 911 huet op der Ardennen-Achterbunn d'Nues vir?

Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP live am Stream op RTL Lëtzebuerg.

Programm



Course, mir iwwerdroen de Programm op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 30. Juli 2023:

Ufank vun der Emissioun: 11h40

Depart vun der Course: 11h45

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h25

Commentaire: Andrea Galleti



Saison-Kalenner 2023