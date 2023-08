D'Summerpaus ass eriwwer a fir d'F1-Rentrée steet de grousse Max-Verstappen-Festival zu Zandvoort um Programm.

Virun eegenem Publikum kéint de Red-Bull-Pilot seng néngte Victoire um Stéck feieren an domadder de Rekord vum Sebastian Vettel aus dem Joer 2013 egaliséieren. Mee op der enker Old-School-Streck an den Dünen ass alles méiglech an och den ugekënnegte Reen kéint fir déi eng oder aner Iwwerraschung suergen. Déi lescht Courssen hu sech virun allem Mercedes, Ferrari a McLaren d'Roll als beschte Red-Bull-Verfolger opgedeelt, wärend Aston Martin no engem staarke Saisonsoptakt e bëssen zeréckgefall ass. Wien ass zu Zandvoort zweete Kraaft?

Vun dësem Grand Prix un ënnerstëtzt de fréiere Mercedes-F1-Ingenieur Dominique Riefstahl d'RTL-Ekipp a wäert sonndes wärend Virprogramm a Course déi verschidde Situatiounen detailléiert analyséieren.

Suivéiert de FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2023 live op RTL Lëtzebuerg.

Commentaire: Tom Hoffmann

Programm

Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 26. August 2023: 11h25 – 12h35

Commentaire: Tom Hoffmann

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 26. August 2023:

Ufank vun der Emissioun: 14h55

Start vun der Qualifikatioun: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 27. August 2023:

Ufank vun der Emissioun: 14h15

Depart vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2023

25. bis 27. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2023

Circuit Zandvoort - Holland

1. bis 3. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2023

Autodromo Nazionale Monza - Italien

15. bis 17. September: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023

Marina Bay Street Circuit - Singapur

22. bis 24. September: FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023

Suzuka International Racing Course - Japan

6. bis 8. Oktober: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023

Lusail International Circuit - Katar

20. bis 22. Oktober: FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023

Circuit of The Americas - USA

27. bis 29. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

3. bis 5. November: FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

17. bis 19. November: FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

Las Vegas - USA

24. bis 26. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi