D'911-Spezialiste mussen dëse Weekend direkt zweemol an den Asaz.

Zu Zandvoort gëtt nämlech déi annuléiert Imola-Course nogeholl, esou dass an den hollänneschen Dünen duebel Punkte verdeelt ginn. An de verschiddene Championnater kéinten deemno scho wichteg Virentscheedunge falen. Bei de Pilote leeft et op en Zweekampf tëscht den zwee Lechner-Pilote Bastian Buus an Harry King eraus, wärend bei den Ecurien d'Lechner-Team sech schonn eng Manche viru Schluss den Titel séchere kann.

Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP live am Stream op RTL Lëtzebuerg.

Programm



Course, mir iwwerdroen de Programm op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 27. August 2023:

Ufank vun der Emissioun: 11h50

Depart vun der Course: 11h55

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h35

Commentaire: Andrea Galleti

Saison-Kalenner 2023