Et ass dat grousst Ferrari-Heemspill um séierste Circuit vun der Saison.

Och wann d'Tifosi hoffen, datt de Knuet bei der Scuderia endlech platzt, heescht de grousse Favorit am "Temple of Speed" awer... Max Verstappen! Wa sech den Hollänner effektiv zu Monza duerchsetzt, wär dat eng historesch Victoire. Hie wär deen alleréischte Pilot an der F1-Geschicht, deen 10 Courssen hannertenee gewanne géif.

Suivéiert de FORMULA 1 PIRELLI ITALIAN GRAND PRIX 2023 live op RTL Lëtzebuerg.

Commentaire: Tom Hoffmann

Programm

Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 1. September 2023: 16h55 – 18h05

Commentaire: Tom Hoffmann

Samschdeg, 2. September 2023: 12h25 – 13h35

Commentaire: Tom Hoffmann

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 2. September 2023:

Ufank vun der Emissioun: 15h55

Start vun der Qualifikatioun: 16h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 3. September 2023:

Ufank vun der Emissioun: 14h15

Depart vun der Course: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2023

1. bis 3. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2023

Autodromo Nazionale Monza - Italien

15. bis 17. September: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023

Marina Bay Street Circuit - Singapur

22. bis 24. September: FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023

Suzuka International Racing Course - Japan

6. bis 8. Oktober: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023

Lusail International Circuit - Katar

20. bis 22. Oktober: FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023

Circuit of The Americas - USA

27. bis 29. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

3. bis 5. November: FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

17. bis 19. November: FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

Las Vegas - USA

24. bis 26. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi