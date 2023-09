Wie gëtt Supercup-Champion 2023 an domadder Successeur vum Dylan Pereira?

Dat decidéiert sech dëse Weekend bei der grousser Finall zu Monza. Zwee Pilote kommen nach a Fro: de Bastian Buus an de Larry Ten Voorde. De jonken Dän Buus vum Lechner-Team huet dobäi déi beschte Chancen. Seng Avance an der Tabell ass esou grouss, dass hie sech scho bal en Ausfall leeschte kann a säin hollännesche Konkurrent Ten Voorde d’Course gewanne misst. Mee am Porsche Supercup ass alles méiglech!

Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP live am Stream op RTL Lëtzebuerg.

Programm



Course, mir iwwerdroen de Programm op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 3. September 2023:

Ufank vun der Emissioun: 11h50

Depart vun der Course: 11h55

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h35

Commentaire: Andrea Galleti

Saison-Kalenner 2023