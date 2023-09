De Max Verstappen huet mat Singapur nach eng Rechnung op. Nach ni konnt hien dës Nuetscourse gewannen.

Eng Kéier un där anerer, an dat bei tropeschen Temperaturen: de Marina Bay Circuit zielt zu de kierperlech ustrengendste Circuite vum Joer. Red Bull ka sech zu Singapur eventuell schonn de Constructeurs-Titel sécheren: wa si en Doublé feieren a Mercedes e schwaarze Weekend erlieft. Mee Red Bull gëtt sech virun dësem Grand Prix iwwerraschend zeréckhalend: de Circuit géif hirem RB19 net esou gutt leien.

Gëtt et also dëse Weekend vläicht eng Iwwerraschung? Oder feiert de Max Verstappen seng éischte Singapur-Victoire an domadder 11. Victoire um Stéck?

Suivéiert de FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND-PRIX 2023 live op RTL Lëtzebuerg.

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Programm

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 17. September 2023:

Ufank vun der Emissioun: 13h15

Depart vun der Course: 14h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2023

15. bis 17. September: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023

Marina Bay Street Circuit - Singapur

22. bis 24. September: FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023

Suzuka International Racing Course - Japan

6. bis 8. Oktober: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023

Lusail International Circuit - Katar

20. bis 22. Oktober: FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023

Circuit of The Americas - USA

27. bis 29. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

3. bis 5. November: FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

17. bis 19. November: FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

Las Vegas - USA

24. bis 26. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi