Red Bull koum zu Singapur ënnert d’Rieder. Warscheinlech en eemolegen Ausrutscher. Fir Suzuka ass de Max Verstappen erëm Favorit.

No der Nuetscourse um Stadcircuit vu Singapur steet mat Suzuka erëm eng klassesch Streck um Programm. Am Virdeel sinn Autoen, déi eng effizient Aerodynamik hunn an hir Pneue schounen. Dat misst Red Bull an d’Kaarte spillen, déi sech a Japan scho fréizäiteg de Constructeurs-Titel séchere kënnen. Déi meescht Pilote fuere gären zu Suzuka. Net nëmme well si mat héije Vitessen duerch séier Kéiere fuere kënnen, mee well déi japanesch Fans sech wéi néierens soss fir d’F1 begeeschtere kënnen.

Suivéiert de FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023 live op RTL Lëtzebuerg.

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Programm

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 23. September 2023:

Ufank vun der Emissioun: 7h55

Start vun der Qualifikatioun: 8h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 9h10

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Sonndeg, 24. September 2023:

Ufank vun der Emissioun: 6h30

Depart vun der Course: 7h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 9h00

Expert: Dominique Riefstahl

Saison-Kalenner 2023

22. bis 24. September: FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023

Suzuka International Racing Course - Japan

6. bis 8. Oktober: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023

Lusail International Circuit - Katar

20. bis 22. Oktober: FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023

Circuit of The Americas - USA

27. bis 29. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

3. bis 5. November: FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

17. bis 19. November: FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

Las Vegas - USA

24. bis 26. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi