Et ass zwar nëmmen nach eng Formalitéit, mee de Max Verstappen ka sech dëse Weekend säin drëtte WM-Titel sécheren.

Esouguer wann de Sergio Pérez am Katar de Maximum vun de Punkte géif kréien, ginn dem Max Verstappen dräi Pinktelcher duer, fir schonn alles kloer ze maachen. A well am Katar e Sprint-Weekend um Programm steet, kéint d’Decisioun esouguer scho samschdes am Sprint falen!

Dëse Sprint ass iwwregens den éischten Nuets-Sprint an der Geschicht vun der F1. Schonn 2021 goung d’F1 um Losail International Circuit un den Depart. Deemools war et eng zimmlech turbulent Course, well vill Pilote Problemer mat hire Pneue kruten.

Suivéiert de FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023 live op RTL Lëtzebuerg.

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Programm

Shootout, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 7. Oktober 2023:

Ufank vun der Emissioun: 14h55

Start vum Shootout: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 15h55

Commentaire: Tom Hoffmann a Franky Hippert

Sprint, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 7. Oktober 2023:

Ufank vun der Emissioun: 19h00

Start vum Sprint: 19h30

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 20h15

Commentaire:Serge Pauly a Franky Hippert

Expert: Dominique Riefstahl.

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 8. Oktober 2023:

Ufank vun der Emissioun: 18h30

Depart vun der Course: 19h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 21h00

Commentaire: Tom Hoffmann a Franky Hippert

Expert: Dominique Riefstahl.

Saison-Kalenner 2023

6. bis 8. Oktober: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023

Lusail International Circuit - Katar

20. bis 22. Oktober: FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023

Circuit of The Americas - USA

27. bis 29. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

3. bis 5. November: FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

17. bis 19. November: FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

Las Vegas - USA

24. bis 26. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi