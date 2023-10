De Max Verstappen a Red Bull Racing si Weltmeeschter 2023. Mee hannert de grousse Favoritte bleift et spannend!

Esou steet de Sergio Pérez massiv ënnert Drock. Am Kampf ëm de Vize-Titel bei de Piloten huet de Mexikaner nëmmen nach 30 Punkten Avance op de Lewis Hamilton. Bei de Constructeure streiden sech Mercedes a Ferrari ëm de Vize-Titel, an och McLaren huet mat hirem rezenten Elan nach Ambitiounen op d’Plaz 3 bei de Constructeuren.

Déi nächst Wochen ass d’F1 um amerikanesche Kontinent ënnerwee. Den Optakt vun där Tournée mécht de Sprint-Weekend um «Circuit of the Americas» zu Austin/Texas.

Suivéiert de FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023 live op RTL Lëtzebuerg.

Commentaire: Franky Hippert

Programm

Shootout, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 21. Oktober 2023:

Ufank vun der Emissioun: 19h25

Start vum Shootout: 19h30

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 20h25

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Sprint, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 21. Oktober 2023:

Ufank vun der Emissioun: 23h45

Start vum Sprint: 00h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 1h00

Commentaire:Serge Pauly a Franky Hippert

Expert: Dominique Riefstahl.

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 22. Oktober 2023:

Ufank vun der Emissioun: 20h30

Depart vun der Course: 21h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Expert: Dominique Riefstahl.

Saison-Kalenner 2023

6. bis 8. Oktober: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023

Lusail International Circuit - Katar

20. bis 22. Oktober: FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023

Circuit of The Americas - USA

27. bis 29. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

3. bis 5. November: FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

17. bis 19. November: FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

Las Vegas - USA

24. bis 26. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi