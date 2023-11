São Paulo ass déi drëttleschte Course vun der Saison. Zu Interlagos ginn et och erëm Sprint-Punkten – wichteg am Kampf ëm d’Vize-Titelen.

Pérez géint Hamilton. Mercedes géint Ferrari. Dat sinn déi zwee Dueller ëm déi et aktuell nach an der Formel 1 geet. De Lewis Hamilton huet säi Réckstand op de Sergio Pérez no enger Sortie vum Mexikaner bei sengem Heemspill op 20 Punkte reduzéiert. Bei de Constructeuren huet Mercedes nach 22 Punkten Avance, mee Ferrari huet zënter der Summerpaus vill Terrain gutt gemaach. Um berühmte Circuit vun Interlagos steet dee leschte Sprint-Weekend vun der Saison um Programm, dat heescht um Sprint-Samscheg ginn 8 Extra-Punkte verdeelt. Wie kann am meeschte vun dësem Bonus profitéieren?

Suivéiert de FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023 live op RTL Lëtzebuerg.

Commentaire: Tom Hoffmann a Franky Hippert

Programm

Shootout, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 4. November 2023:

Ufank vun der Emissioun: 14h55

Start vum Shootout: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h55

Commentaire: Tom Hoffmann a Franky Hippert

Sprint, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 4. November 2023:

Ufank vun der Emissioun: 19h15

Start vum Sprint: 19h30

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 20h20

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Expert: Dominique Riefstahl.

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 5. November 2023:

Ufank vun der Emissioun: 17h30

Depart vun der Course: 18h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 20h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Expert: Dominique Riefstahl.

Saison-Kalenner 2023

3. bis 5. November: FORMULA 1 ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

17. bis 19. November: FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

Las Vegas - USA

24. bis 26. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi