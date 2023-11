Dëse Weekend dréint sech an der LuxExpo The Box alles ronnderëm de Motorsport.

Motorsportfans opgepasst, maacht mat bei eisem Gewënnspill a gewannt mat e bësse Chance Är Tickete fir d'International Motor Show dëse Weekend.

Alles, wat dir maache musst, ass, eis soen, wéi eng Rallye-Legend op en Neits present wäert sinn.

Fir all déi, déi näischt dem Zoufall wëllen iwwerloossen, hu mir och op eiser Instagram-Säit ee Gewënnspill an eng weider Chance hutt Dir e Freideg am Feierowend um Radio.