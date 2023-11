De grousse Formel-1-Spektakel an der Haaptstad vum Entertainment! Wie gewënnt den alleréischte Las-Vegas-Grand-Prix?

Las Vegas stoung bei ville Pilote ganz uewen op hirer Wonschlëscht. Elo gëtt den Dram Realitéit. D’F1 hëlt de legendäre Strip vu Las Vegas ënnert d’Rieder. Matzen an der Nuecht, Vollgas laanscht déi hell beliichten Hoteller. De Kader stëmmt, an natierlech plangt d’F1 och eng enorm Show ronderëm. Mä sportlech ass nach ongewëss, ob d’Course en Erfolleg gëtt. Ass de Circuit usprochsvoll genuch? A wéi vill Grip hunn d’Pneuen, wann et dobaussen äiskal ass?

Suivéiert den alleréischte FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023 live op RTL Lëtzebuerg.

Commentaire: Tom Hoffmann

Programm

Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 17. November 2023: 10h55 – 12h30

Commentaire: Tom Hoffmann

Samschdeg, 18. November 2023: 5h25 – 6h35

Commentaire: Tom Hoffmann

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 18. November 2023:

Ufank vun der Emissioun: 8h55

Start vun der Qualifikatioun: 9h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 10h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 19. November 2023:

Ufank vun der Emissioun: 6h30

Depart vun der Course: 7h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 9h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Expert: Dominique Riefstahl

Saison-Kalenner 2023

17. bis 19. November: FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

Las Vegas - USA

24. bis 26. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi