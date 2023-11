Et ass déi lescht Course vun der Saison a verschidden Decisioune sinn nach op! Esou kämpfe Mercedes a Ferrari nach ëm de Vize-Titel bei de Constructeuren.

Virun der grousser Finall zu Abu Dhabi huet Mercedes an der Constructeur-WM nëmmen nach véier Punkten Avance op Ferrari. Wie ka sech de prestigiéise Vize-Titel sécheren? Bei de Piloten ass dem Sergio Pérez de Vize-Titel net méi ze huelen, mä mat Sainz, Alonso, Norris a Leclerc kommen nach véier Piloten a Fro fir d’Plaz 4.

Verpasst déi lescht Decisioune vun der F1-Saison net a suivéiert de FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023 live op RTL Lëtzebuerg.

No der Course kucken de Serge Pauly an de Franky Hippert zesumme mam RTL-Expert Dominique Riefstahl op d’Saison 2023 zeréck.

Commentaire: Tom Hoffmann

Programm

Fräien Training, Livestream op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 24. November 2023: 13h55 – 15h05

Commentaire: Tom Hoffmann

Samschdeg, 25. November 2023: 11h25 – 12h35

Commentaire: Tom Hoffmann

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Samschdeg, 25. November 2023:

Ufank vun der Emissioun: 14h55

Start vun der Qualifikatioun: 15h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play

Sonndeg, 26. November 2023:

Ufank vun der Emissioun: 13h30

Depart vun der Course: 14h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 16h30

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Expert: Dominique Riefstahl

Saison-Kalenner 2023

24. bis 26. November: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi