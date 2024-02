Endlech! No 13 Weekender ouni F1 fänkt am Bahrain déi nei Saison un. De grousse Favorit ass dëst Joer dee selwechte wéi 2023.

Bei de Wantertester d’lescht Woch huet de Max Verstappen d’Konkurrenz geschockt. Mee wéi grouss ass seng Avance wierklech? Wéivill Terrain hu Ferrari a Mercedes guttgemaach? An kann Aston Martin vläicht nach emol e grousse Sprong no vir maachen?

D’Stonn vun der Wourecht schléit bei der éischter Course am Bahrain. Déi gëtt wéinst dem Ramadam iwwregens vun donneschdes bis samschdes gefuer. Fir dës Saison baut RTL Lëtzebuerg iwwregens seng Couverture vun der Formel 1 nach weider aus. Esou iwwerdroe mir d’Fräi Traininge vum Saisonoptakt am Bahrain, vun den europäesche Courssen a vun der Finall nieft dem gewinnten Online-Stream op RTL PLAY och live op RTL ZWEE.

Suivéiert de FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2024 live op RTL Lëtzebuerg.

Commentaire: Tom Hoffmann

Programm

Fräien Training, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 1. Mäerz 2024: 13h25 – 14h35

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Freideg, 1. Mäerz 2024:

Ufank vun der Emissioun: 16h55

Depart vun der Qualifikatioun: 17h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 18h10

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE op RTL.lu an um RTL Play



Samschdeg, 2. Mäerz 2024:

Ufank vun der Emissioun: 15h00

Depart vun der Course: 16h00

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 18h00

Commentaire: Serge Pauly a Franky Hippert

Saison-Kalenner 2024

29. Februar bis 2. Mäerz: FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2024

Bahrain International Circuit - Bahrain

7. bis 9. Mäerz: FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2024

Jeddah Corniche Circuit - Saudi Arabien

22. bis 24. Mäerz:FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX 2024

Melbourne Grand Prix Circuit - Australien

5. bis 7. Abrëll:FORMULA 1 MSC CRUISES JAPANESE GRAND PRIX 2024

Suzuka International Racing Course - Japan

19. bis 21. Abrëll:FORMULA 1 LENOVO CHINESE GRAND PRIX 2024

Shanghai International Circuit - China

3. bis 5. Mee: FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2024

Miami International Autodrome - USA

17. bis 19. Mee: FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DELL'EMILIA-ROMAGNA 2024

Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Italien

24. bis 26. Mee: FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2024

Circuit de Monaco - Monaco

7. bis 9. Juni: FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2024

Circuit Gilles-Villeneuve - Kanada

21. bis 23. Juni: FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2024

Circuit de Barcelona-Catalunya - Spuenien

28. bis 30. Juni: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRIAN GRAND PRIX 2024

Red Bull Ring - Éisträich

5. bis 7. Juli: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS BRITISH GRAND PRIX 2024

Silverstone Circuit - England

19. bis 21. Juli: FORMULA 1 HUNGARIAN GRAND PRIX 2024

Hungaroring - Ungarn

26. bis 28. Juli: FORMULA 1 ROLEX BELGIAN GRAND PRIX 2024

Circuit de Spa-Francorchamps - Belsch

23. bis 25. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2024

Circuit Zandvoort - Holland

30. August bis 1. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2024

Autodromo Nazionale Monza - Italien

13. bis 15. September: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2024

Baku City Circuit - Aserbaidjan

20. bis 22. September: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2024

Marina Bay Street Circuit - Singapur

18. bis 20. Oktober: FORMULA 1 PIRELLI UNITED STATES GRAND PRIX 2024

Circuit of The Americas - USA

25. bis 27. Oktober: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2024

Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexiko

1. bis 3. November: FORMULA 1 LENOVO GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2024

Autódromo José Carlos Pace - Brasilien

21. bis 24. November: FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2024

Las Vegas Strip Circuit - USA

29. November bis 1. Dezember: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2024

Lusail International Circuit - USA



6. bis 8. Dezember: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2024

Yas Marina Circuit - Abu Dhabi