Dëse Weekend Start déi nei Saison an der Kinneksklass vum Automobilsport.

Endlech! No 13 Weekender ouni F1 fänkt am Bahrain déi nei Saison un.

Bei de Wantertester d’lescht Woch huet de Max Verstappen d’Konkurrenz geschockt. Mä wéi grouss ass seng Avance wierklech? Wéi vill Terrain hu Ferrari a Mercedes gutt gemaach? A kann Aston Martin vläicht nach emol e grousse Sprong no vir maachen?

D’Stonn vun der Wourecht schléit bei der éischter Course am Bahrain. Fir dës Saison baut RTL Lëtzebuerg iwwregens seng Couverture vun der Formel 1 nach weider aus. Esou iwwerdroe mir d’Fräi Traininge vum Saisonsoptakt am Bahrain, vun den europäesche Courssen a vun der Finall nieft dem gewinnten Online-Stream op RTL PLAY och live op RTL ZWEE.

Suivéiert den alleréischte FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2024 live op RTL Lëtzebuerg.

Wat sinn Äer Pronosticke fir dës Saison? Maacht mat bei eisem Quiz.