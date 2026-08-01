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NLS 7 um NürburgringLëtzebuerger Team48 Losch Motorsport wënnt PRO-AM-Kategorie

RTL Lëtzebuerg
D'Lëtzebuerger Team48 Losch Motorsport mam Dylan Pereira kënnt um Porsche 911 GT3 R Evo op Plaz 3 am Generalklassement. Mat dësem Resultat séchere si sech den Titel an der Kategorie PRO-AM.
Update: 01.08.2026 18:57
© Jeannot Boesen

Den Dylan Pereira war de Start um 12 Auer gefuer, vu Plaz 5 aus. Hien ass ee Stint gefuer. No him hat de Patrick Assenheimer den Auto iwwerholl. Hien an den Tobias Müller hu sech den Auto fir de Rescht vun der 6-Stonne-Course gedeelt.

Den Dylan ass no sengem Stint zesumme mat sengem Papp a Richtung Magny-Cours gefuer, wou hien den Owend an der GT World Challenge Europe nach um Audi R8 LMS GT3 an den Asaz muss. Hie konnt deemno net bei der Podiumszeremonie um Nürburgring dobäi sinn, huet d'Course awer am Livestream verfollegt.

Gewonnen huet Mercedes AMG GT3 mat der Startnummer #80 viru BMW M4 GT3 Evo mat der #77. Plaz 3 war fir d'Lëtzebuerger Team mat der #48, mat knapps enger Minutt Réckstand op de Gewënner, dat no 6 Stonne Course. Dëst ass e super Resultat fir den Dylan Pereira an d'Team48 Losch Motorsport. Si hu sech domat den Titel an der PRO-AM-Kategorie geséchert.

© Team48 Losch Motorsport
© Team48 Losch Motorsport

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"Timing muss perfekt klappen"
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