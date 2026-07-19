De Porsche Supercup steet och 2026 fir ofwiesslungsräiche Motorsport. An den éischten dräi Coursse gouf et mat Oeverhaus (Alméras), Schurring (Schumacher CLRT) an de Haan (Lechner) dräi verschidde Gewënner aus dräi verschiddenen Ecurien. De Lëtzebuerger Chester Kieffer gewinnt sech a senger éischter Saison ëmmer besser un de Supercup-Rhythmus. Mat P10, P8 a P7 ass hien net nëmmen dräimol an d'Topp10 vum General gefuer, mee konnt sech och dräimol eng Plaz um Podium vun de beschte Rookie-Pilote sécheren. Kann den Chester Kieffer deen Exploit och op sengem Heemcircuit vu Spa-Francorchamps widderhuelen?
Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP SPA-FRANCORCHAMPS 2026 mat Lëtzebuerger Commentaire live op RTL ZWEE an RTL PLAY.
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Course, mir iwwerdroen de Programm op RTL ZWEE an RTL Play Sonndeg, 19. Juli 2026:
Ufank vun der Emissioun: 11h40
Depart vun der Course: 11h45
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h30
Commentaire: Tom Nols