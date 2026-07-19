RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

D'Course live dëse Sonndeg um 11.40 Auer op RTL ZWEE an RTL PlayPorsche Supercup - Spa-Francorchamps

RTL Lëtzebuerg
Véierte Manche am Porsche Supercup. Packt de Lëtzebuerger Chester Kieffer et bei sengem Heemspill eng weider Kéier op de Rookie-Podium?
Update: 19.07.2026 06:00

De Porsche Supercup steet och 2026 fir ofwiesslungsräiche Motorsport. An den éischten dräi Coursse gouf et mat Oeverhaus (Alméras), Schurring (Schumacher CLRT) an de Haan (Lechner) dräi verschidde Gewënner aus dräi verschiddenen Ecurien. De Lëtzebuerger Chester Kieffer gewinnt sech a senger éischter Saison ëmmer besser un de Supercup-Rhythmus. Mat P10, P8 a P7 ass hien net nëmmen dräimol an d'Topp10 vum General gefuer, mee konnt sech och dräimol eng Plaz um Podium vun de beschte Rookie-Pilote sécheren. Kann den Chester Kieffer deen Exploit och op sengem Heemcircuit vu Spa-Francorchamps widderhuelen?

Suivéiert de PORSCHE MOBIL1 SUPERCUP SPA-FRANCORCHAMPS 2026 mat Lëtzebuerger Commentaire live op RTL ZWEE an RTL PLAY.

Login, fir de Porsche Supercup am Stream op RTL PLAY ze kucken

Wéinst de méi strengen Anti-Piratage-Virschrëfte vun der Formel 1 sinn och d’Porsche-Supercup-Contenuen op RTL PLAY elo mat engem Login protegéiert. Wien d’Livestreamen an d’Highlights vun de Porsche-Supercup-Courssen op RTL PLAY kucke wëllt, muss sech mat sengem RTL-Benotzernumm an -Passwuert aloggen. Och an Zukunft brauch een awer wuelverstanen näischt fir de Porsche Supercup op RTL PLAY ze bezuelen.

Programm

Course, mir iwwerdroen de Programm op RTL ZWEE an RTL Play Sonndeg, 19. Juli 2026:
Ufank vun der Emissioun: 11h40
Depart vun der Course: 11h45
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 12h30
Commentaire: Tom Nols

Saison-Kalenner 2026

Am meeschte gelies
Tëscht Bous a Réimech
Eng Persoun befënnt sech no engem uergen Accident a Liewensgefor
Rettungshelikopter a Samu am Asaz
Siwe Persoune goufen op eise Stroosse blesséiert, eng weider bei engem Feier
Pompjeeë konnte Schlëmmeres verhënneren
Vegetatiounsbrand e Samschdeg zu Stadbriedemes
Fotoen
Nei Maschinn gelant
Um Findel ass déi nei Boeing B737-8Max vun der Luxair ukomm
Fotoen
7
No Affär ëm "Leihmutterschaft"
De Jens Spahn huet als Fraktiounschef vun den Uniounsparteien demissionéiert
Weider News
D'Course live dëse Sonndeg um 14:10 Auer op RTL ZWEE an um RTL Play
Formel 1: Grousse Präis vun der Belsch
Video
Mercedes' Italian driver Kimi Antonelli takes part in the second practice session at the Spa-Francorchamps circuit, in Spa, ahead of the Formula One Belgian Grand Prix, on July 17, 2026. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Formel 1: Grousse Präis vun der Belsch
Kimi Antonelli deklasséiert Konkurrenz a start zu Spa vun der Pole
3
Porsche Supercup
Chester Kieffer start zu Spa e Sonndeg vun der 2. Plaz
Schonn um Donneschdeg hu sech vill Fans an der Boxegaass vu Spa gedréckt.
Grousse Präis vun der Belsch
Energieschock op der Ardennen-Achterbunn?
Audio
0
Ducati Lenovo Team's Spanish rider Marc Marquez (C) celebrates after winning the Sprint race ahead of the MotoGP German motorcycle Grand Prix at the Sachsenring racing circuit, in Hohenstein-Ernstthal near Chemnitz, eastern Germany on July 11, 2026.
MotoGP
Souverän Start-Zil-Victoire fir Marc Marquez
0
Rallye
Grégoire Munster gewënnt Rallye Lëtzebuerg virum Marjian Griebel
Video
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.