Am Basket spillt d'Lëtzebuerger Härennationalekipp e Freideg um 18.00 Auer an der Pre-Qualifikatioun fir d'EM 2029 géint Nordmazedonien .
Update: 27.02.2026 13:19

Am Grupp A trëfft Lëtzebuerg op Nordmazedonien, Irland an Aserbaidjan. Am drëtte Match spillt d’FLBB-Selektioun de 27. Februar zu Baku am Baku Sports Palace géint Nordmazedonien.

Ufank vum Match: 18h00

Programm a Resultater

Lëtzebuerg – Irland 89:77
Aserbaidjan – Lëtzebuerg 90:95
27. Februar 2026: Nordmazedonien – Lëtzebuerg
3. Mäerz 2026: Irland – Lëtzebuerg
2. Juli 2026:Lëtzebuerg – Aserbaidjan
5. Juli 2026:Lëtzebuerg – Nordmazedonien

Tabell

Kader a Staff

Carreira Kreps Malcolm (Okapi Aalst, Belgium)
Ceman Dino (Basket Esch)
David Rocha Davy (Fitosur Murgi, Spain)
Do Rosario Delgado Ivan (T71 Dudelange)
Gutenkauf Philippe (Etzella Ettelbruck)
Jack Christopher (T71 Dudelange)
Kalmes Joe (T71 Dudelange)
Kovac Ben (Alm Evreux, France)
Kuresevic Ivor (Amicale Steinsel)
Laurent Alex (Amicale Steinsel)
Logelin Max (Sparta Bertrange)
Oth Konan Christ-Ange (Musel Pikes)
Rugg Clancy (Basket Esch)
Verbeelen Yannick (Sparta Bertrange)
Vujakovic Oliver (Résidence Walfer)

Head Coach: Ken Diederich
Assistant Coach: Denis Toroman
Assistant Coach: Christophe Toussaint
Team Manager: Pit Rodenbourg
Team Doctor: Sam Scolati
Strength Coach: Marcel Bultel
Physio: Paul Schiltz, François Jehasse

D'News ronderëm d'EM
Basketball - EM Pre-Qualifikatioun
Lëtzebuerger Häre klappen Aserbaidjan a wannen zweete Match noeneen
Video
2
EM Pre-Qualifikatioun am Basket: Lëtzebuerger Victoire géint Irland (27.11.25)
Fotoen
Basketball - EM Pre-Qualifikatioun
Lëtzebuerger Häre gewannen no staarker Schlussphas géint Irland
Video
4

