Op der 6. Etapp ass et en Donneschdeg iwwer 238 Kilometer vu Cassino op San Giovanni Rotondo gaangen.

Um 6. Dag vum Giro d'Italia 2019 war et den Dag vun den Ausrësser. 13 Mann hate sech 50 Kilometer nom Depart ofgesat. Eng 30 Kilometer virun der Arrivée ass de Grupp an engem Bierg vun der 2. Kategorie auserneegefuer an de Fausto Masnada an de Valerio Conti hu sech eleng a Richtung Arrivée gemaach. Um Enn huet de Masnada gewonnen.

De Conti ass Zweete ginn an huet sech de Maillot Rose gekroopt, dat well de Peloton mam Primoz Roglic e Retard vu 7 Minutten an 19 Sekonnen hat. An deem sinn de Bob Jungels als 23. an de Ben Gastauer als 71. ukomm.

Am General huet de Conti elo e Virsprong vun 1 Minutt an 41 Sekonnen op de Carboni. De Bob Jungels ass op déi 20. Plaz zeréckgefall. Hien huet e Retard vu 6 Minutten a 26 Sekonnen. De Ben Gastauer ass den 68. op 13 Minutten an 39 Sekonnen.

Presentatioun vun der Etapp

De Resumé vun der Etapp



Déi éischt Stonn vun der 6. Etapp war ganz onroueg. Ëmmer nees hu Coureuren attackéiert a probéiert fir et an d'Echappé vum Dag ze packen. Ma et gouf am Ufank awer kee fuere gelooss. Am Peloton sinn och Chutten net ausbliwwen. Ënnert anerem de Mann am Rosa Maillot, de Primoz Roglic, hat Kontakt mat der Strooss. Bis op e puer kleng Wonnen ass him awer näischt Schlëmmeres geschitt, sou datt hie konnt weider fueren.

Eréischt no 50 Kilometer huet sech d'Echappé vum Dag forméiert. 13 Mann waren hei mat dran: José Rojas, Andrey Amador (Movistar), Nans Peters (AG2R La Mondiale), Pieter Serry (Deceuninck-QuickStep), Ruben Plaza (Israel Cycling Academy), Nicola Bagioli (Nippo-Fantini-Faizanè), Valerio Conti (UAE Team Emirates), Fausto Masnada (Androni-Sidermec), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Sam Oomen (Team Sunweb), Amaro Antunes (CCC Team) an den Nicola Conci (Trek-Segafredo).

Vun de Coureuren un der Spëtzt war de Conti am beschten am General placéiert. Den Italiener hat no der 5. Etapp ee Retard vun 1 Minutt an 59 Sekonnen op de Primoz Roglic. Et huet deemno no engem neie Leader am General ausgesinn.

De Peloton huet d'Ausrësser fuere gelooss an esou haten dës eng 100 Kilometer virun der Arrivée e Virsprong vu 6 Minutten.

Ronn 30 Kilometer virun der Arrivée huet ee Bierg vun der 2. Kategorie op d'Coureure gewaart. Hei hu sech de Masnada an de Conti aus der Echappé geléist. 27 Kilometer virun der Arrivée hate si e Virsprong vu 14 Sekonnen op hir Konkurrenten a ronn 5 Minutten op de Peloton. Hannert dem Duo un der Spëtzt konnte sech och nach de Carboni, de Plaza an de Rojas ofsetzen.

16 Kilometer virun der Arrivée haten de Masnada an de Conti un der Spëtzt e Virsprong vu gutt 30 Sekonnen op de Carboni, de Plaza an de Rojas, der 46 op de Rescht vun der Echappé an iwwer 6 Minutten op de Peloton.

Um Enn sollten de Masnada an de Conti d'Victoire ënnert sech ausmaachen. Am Sprint huet sech de Masnada d'Etappevictoire geséchert. De Conti ass deen Zweete ginn a konnt sech iwwert de Rosa Maillot freeën.

De Peloton mat den zwee Lëtzebuerger Bob Jungels a Ben Gastauer hat e Retard vun iwwer 7 Minutten.

Am General huet de Conti elo e Virsprong vun 1 Minutt an 41 Sekonnen op de Carboni. De Bob Jungels ass op déi 20. Plaz zeréckgefall. Hien huet e Retard vu 6 Minutten a 26 Sekonnen. De Ben Gastauer ass den 68. op 13 Minutten an 39 Sekonnen.

D'Resultater vun der Etapp

