Den Dän konnt sech um Enn d'Victoire séchere mat 7 Sekonnen Avance op den Thomas de Gendt. De Michal Kwiatkowski ass iwwerdeems den neie Leader am General.

E Mëttwoch goung et op der 4. Etapp vu Paris-Nice iwwer 212 Kilometer vu Vichy op Pélussin an et ass eng éischte Kéier méi hiwweleg ginn. Um Wee Richtung Arrivée hunn d'Coureuren nämlech 5 Koppe missen iwwerwannen, d'Côte de Cheval-Rigon (3. Kategorie), d'Côte de Treves (2. Kategorie), d'Côte de Condrieu (1. Kategorie), d'Côte de St Michel-sur-Rhone (2. Kategorie) an d'Côte de Chavanay (2. Kategorie).

D'Etapp gouf gréisstendeels vun engem Spëtzegrupp dominéiert a 4 vun hinne sollten och duerchkommen an zwar den Thomas de Gendt, de Magnus Cort Nielsen, den Alessandro de Marchi an de Giulio Ciccone. Dës 4 sinn dann och zesummen op de leschte Kilometer gaangen an do huet de Cort Nielsen acceleréiert a kee sollt him méi nokommen an esou konnt den dänesche Coureur um Enn virum Thomas de Gendt gewannen. Den Ciccone koum op déi drëtte Plaz. De Peloton, an deem och de Bob Jungels war, hat 48 Sekonne Retard. De Jungels kënnt op déi 22. Plaz. Den Alex Kirsch an de Jempy Drucker verléieren e Mëttwoch als 82. an 83. 12 Minutten a 24 Sekonnen.

Am General ass de Michal Kwiatkowski elo neie Leader. Hei ass de Bob Jungels den 20. op 29 Sekonnen. De Jempy Drucker läit am General op der 41. Plaz, dat mat engem Retard vun 11 Minutten a 55 Sekonnen an den Alex Kirsch ass den 49. op 13 Minutten an 51 Sekonnen.

Resumé vun der Etapp

No 9,5 Kilometer koumen déi éischt Attacken aus dem Peloton an no knapp 15 Kilometer hat sech dunn ee Spëtzegrupp vun 13 Coureure fonnt, wou ënnert anerem den Damien Gaudin vun der Ekipp Direct Energie dobäi war, dee jo am Biergtrikot un den Depart vun der Etapp gaange war. Hie gouf accompagnéiert vum Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Christoph Pfingsten (Bora-Hansgrohe), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ), Mathias Le Turnier (Cofidis), Alessandro De Marchi (CCC), Kevin Reza (Vital Concept), Magnus Cort Nielsen (Astana), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Elie Gesbert (Arkea Samsic), Eduard Grosu an Evaldas Siskevicus (allebéid Delko-Marseille-Provence).

🚴‍♂️ Après 15km, 1⃣3⃣ coureurs sont en tête avec 2' d'avance sur le peloton. ⏱



🚴‍♂️ After 15km, 1⃣3⃣ riders peloton by 2 minutes. ⏱#ParisNice pic.twitter.com/EHriwDyD0c — Paris-Nice (@ParisNice) 13. März 2019

Déi éischt vun de 5 Biergwäertunge war ganz am Ufank vun der Etapp an do konnt sech den Eduard Grosu de Maximum u Punkte sécheren, dat virum Damien Gaudin. Tëschenzäitlech hat d'Echappé eng Avance vun iwwer 6 Minutten, ewéi si dunn awer knapp 60 Kilometer virun der Arrivée bei déi zweet Schwieregkeet vum Dag komm sinn hate si nach 3 Minutten a 15 Sekonnen Avance op de Peloton mat de Favoritten. Et war dann och an dësem Bierg vun der 2. Kategorie, der Côte de Treves, wou Sprinter ofgehaange goufen, sou wéi de Caleb Ewan am Grénge Maillot. Och am Spëtzegrupp konnt een den Tempo net méi matgoen an esou huet de Kévin Reza misse lassloossen. Uewen um Sommet war et Mann am Biergtrikot, dee sech de Maximum vu 7 Punkte séchere konnt.

⚪🔴- #ParisNice 2019 - Etape 4⃣🔴⚪



Résultat Côte de Trèves:

1) 🇫🇷@DamDamGaudin 7 pts

2) 🇷🇴@eduardgrosu 5 pts

3) 🇫🇷@JulienBernard17 3 pts

4) 🇧🇪@DeGendtThomas 2 pts

5) 🇫🇷@leGacOlg 1 pt



Damien Gaudin donne tout pour sauver son maillot, il totalise 2⃣1⃣ points. pic.twitter.com/RhemoQ9Wz8 — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) 13. März 2019

Du stoung awer d'Côte de Condrieu um Programm an do ass dunn de Spëtzegrupp an och de Peloton e bëssen auserneegefall. Am Peloton konnt dunn och de Maillot Jaune, den Dylan Groenewegen den Tempo net méi matgoen a vir un der Spëtzt konnt ënnert anerem den Damien Gaudin net méi mathalen. Et waren elo nëmme méi 5 Coureure vir an zwar den De Gendt, den De Marchi, den Ciccone, de Bernard an de Gesbert. Dono hunn awer och de Le Turnier an de Cort Nielsen nees erukomm.

Am Uschloss huet am Peloton d'Ekipp Mitchelton-Scott fir den Tempo gesuergt an och de Bob Jungels huet sech vir am Peloton gewisen.

An der leschter Montée ass d'Avance vum Spëtzegrupp dunn op ënner 1 Minutt gefall. Weider ass d'Echappé dunn och ëmmer méi kleng ginn, esou dass just nach den De Gendt, de Cort Nielsen, den De Marchi an den Ciccone un der Spëtzt waren. Uewen um Sommet ass den Thomas de Gendt dunn als Éischten iwwer de Stréch gefuer an domat ass hien den neie Leader an der Biergwäertung an huet 6 Punkten Avance op den Damien Gaudin. 8 Kilometer virun der Arrivée haten déi 4 Leit vir nach 50 Sekonne Virsprong op de Peloton.

Dës 4 sinn dann och zesummen op de leschte Kilometer gaangen an do huet de Cort Nielsen acceleréiert a kee sollt him méi nokommen an esou konnt den dänesche Coureur um Enn virum Thomas de Gendt gewannen. Den Ciccone koum op déi drëtte Plaz. De Peloton mam Bob Jungels ass mat 48 Sekonne Retard iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer.

Klassement vun der Etapp

1 MAGNUS CORT NIELSEN 26 ASTANA PRO TEAM 05h 03' 49'

2 THOMAS DE GENDT 33 LOTTO SOUDAL 05h 03' 56'' + 00h 00' 07'' B : 8'' -

3 GIULIO CICCONE 93 TREK - SEGAFREDO 05h 04' 02'' + 00h 00' 13'' B : 4'' -

4 ALESSANDRO DE MARCHI 194 CCC TEAM 05h 04' 07'' + 00h 00' 18'' - -

5 LILIAN CALMEJANE 201 DIRECT ENERGIE 05h 04' 37'' + 00h 00' 48'' - -

6 VALENTIN MADOUAS 105 GROUPAMA - FDJ 05h 04' 37'' + 00h 00' 48'' - -

7 SONNY COLBRELLI 42 BAHRAIN - MERIDA 05h 04' 37'' + 00h 00' 48'' - -

8 MATTEO TRENTIN 17 MITCHELTON - SCOTT 05h 04' 37'' + 00h 00' 48'' - -

9 PHILIPPE GILBERT 113 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05h 04' 37'' + 00h 00' 48'' - -

10 MICHAL KWIATKOWSKI 74 TEAM SKY 05h 04' 37'' + 00h 00' 48'' - -

General no der 4. Etapp

1 MICHAL KWIATKOWSKI 74 TEAM SKY 16h 52' 27'' - B : 14'' -

2 LUIS LEÓN SANCHEZ 27 ASTANA PRO TEAM 16h 52' 32'' + 00h 00' 05'' B : 9'' -

3 PHILIPPE GILBERT 113 DECEUNINCK - QUICK - STEP 16h 52' 37'' + 00h 00' 10'' B : 4'' -

4 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 71 TEAM SKY 16h 52' 38'' + 00h 00' 11'' B : 3'' -

5 MATTEO TRENTIN 17 MITCHELTON - SCOTT 16h 52' 41'' + 00h 00' 14'' - -

6 TONY GALLOPIN 65 AG2R LA MONDIALE 16h 52' 42'' + 00h 00' 15'' B : 4'' -

7 RUDY MOLARD 106 GROUPAMA - FDJ 16h 52' 44'' + 00h 00' 17'' B : 2'' -

8 ROMAIN BARDET 61 AG2R LA MONDIALE 16h 52' 44'' + 00h 00' 17'' B : 2'' -

9 OLIVER NAESEN 66 AG2R LA MONDIALE 16h 52' 45'' + 00h 00' 18'' B : 1'' -

10 FELIX GROSSSCHARTNER 54 BORA - HANSGROHE 16h 52' 45'' + 00h 00' 18'' B : 1'' -