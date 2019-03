De Simon Yates konnt en Donneschdeg dach e bëssen iwwerraschend d'Zäitfuere ronderëm Barbentane gewannen. De Bob Jungels kënnt op déi 11. Plaz.

En Donneschdeg stoung op der 5. Etapp vu Paris-Nice een Zäitfueren iwwer 25,5 Kilometer ronderëm Barbentane um Programm. De Simon Yates vun der Ekipp Mitchelton-Scott hat an 30 Minutten a 26 Sekonnen déi séiersten Zäit realiséiert. De Brit wënnt um Enn also mat 7 Sekonnen Avance op den Nils Politt aus Däitschland an dem Michal Kwiatkowski aus Polen. De Bob Jungels kënnt um Enn op déi 11. Plaz mat engem Retard vun 39 Sekonnen. Den Alex Kirsch gëtt en Donneschdeg de 54. op 1 Minutt an 52 Sekonnen an de Jempy Drucker den 59. op 2 Minutten an 2 Sekonnen.

De Kwiatkowski bleift domat de Leader am General a ka seng Avance esouguer liicht ausbauen. Hien huet elo 19 Sekonnen Avance op säin Teamkomerod Egan Bernal. De Bob Jungels läit am General elo op der 5. Plaz, dat op 1 Minutt an 1 Sekonn. De Jempy Drucker ass elo den 42. op 13 Minutten a 50 Sekonnen an den Alex Kirsch den 49. op 15 Minutten a 36 Sekonnen.

Resumé vun der Etapp

Vun de groussen Nimm war de Simon Yates deen Éischten, deen eng richteg gutt Zäit opstelle konnt. An 30 Minutten a 16 Sekonne war hien, deen Ament, wou hien op d'Arrivée komm ass, dee Séiersten an hie sollt et och bis zum Schluss bleiwen. Dobäi war de Coureur bei der Tëschenzäit beim Kilometer 15,5 nach 4 Sekonnen hannert dem Scully, op der Arrivée hat hien du 27 Avance op dësen.

⏱ 100 coureurs ont passé la ligne pour l'instant et c'est @SimonYatess qui détient le meilleur temps. 🚴‍♂️



⏱ 100 riders already finished the time trial and @SimonYatess was the fastest so far. 🚴‍♂️ #ParisNice pic.twitter.com/j8DZpDMO0p — Paris-Nice (@ParisNice) 14. März 2019

Um 15.27 Auer ass aus Lëtzebuerger Siicht dunn de Bob Jungels op d'Streck gaangen. No 19 Minutten an 41 Sekonnen ass de Lëtzebuerger Champion du bei d'Tëschenzäit komm an hei hat hien zu deem Ament als 11. ee Retard vu 45 Sekonnen op den Tom Scully.

⏱ Très attendu sur ce contre-la-montre, @BobJungels signe le 11e temps au premier intermédiaire, 45 secondes derrière Tom Scully.



⏱ @BobJungels has the 11th time at the midway checkpoint, 45 seconds slower than Tom Scully. #ParisNice pic.twitter.com/MLNYC9i13p — Paris-Nice (@ParisNice) 14. März 2019

Bei der dëser Tëschenzäit ass spéider dunn den Nairo Quintana mat engem Réckstand vun 1 Minutt a 5 Sekonnen op de Leader Scully. De Romain Bardet war op dëser Plaz nach 7 Sekonne méi lues wéi de Quintana. Mam Egan Bernal war et ee weidere Favorit, deen net un d'Zäit vum Tom Scully erukomm ass, de jonke Kolumbianer war mat engem Réckstand vun 30 Sekonnen awer hei méi séier wéi de Lëtzebuerger Champion. De Luis Leon Sanchez an de Michal Kwiatkowski waren déi lescht zwee Coureuren, déi d'Tëschenzäit passéiert hunn a si waren als 10. an 11. 35, respektiv 36 Sekonne méi lues wéi de Séiersten no 15,5 Kilometer.

Op de leschten 10 Kilometer konnt de Bob Jungels den Tempo dunn nach emol e bëssen unzéien a konnt säi Retard op 39 Sekonne verkierzen, esou dass hien deen Ament den 8. op der Arrivée war, wou de Simon Yates nach ëmmer a Féierung war. Den Nairo Quintana ass spéider dunn als 14. op d'Arrivée komm, dat mat 53 Sekonne Réckstand. De Romain Bardet ass och op der Arrivée net un de Jungels an de Quintana erukomm. De Luis Leon Sanchez koum du mat 30 Sekonne Retard op d'Ligne d'Arrivée a kuerz drop koum dunn de Michal Kwiatkowski an d'Zil an dat mat 11 Sekonne Réckstand an esou war et fir hien déi 3. Plaz.

Klassement vun der Etapp

1 SIMON PHILIP YATES 11 MITCHELTON - SCOTT 00h 30' 26'' - B : 10'' -

2 NILS POLITT 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 00h 30' 33'' + 00h 00' 07'' B : 6'' -

3 MICHAL KWIATKOWSKI 74 TEAM SKY 00h 30' 37'' + 00h 00' 11'' B : 4'' -

4 TEJAY VAN GARDEREN 157 EF EDUCATION FIRST 00h 30' 41'' + 00h 00' 15'' - -

5 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 154 EF EDUCATION FIRST 00h 30' 41'' + 00h 00' 15'' - -

6 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 71 TEAM SKY 00h 30' 41'' + 00h 00' 15'' - -

7 G LAWSON CRADDOCK 152 EF EDUCATION FIRST 00h 30' 41'' + 00h 00' 15'' - -

8 TOM SCULLY 156 EF EDUCATION FIRST 00h 30' 53'' + 00h 00' 27'' - -

9 MARC SOLER 1 MOVISTAR TEAM 00h 30' 56'' + 00h 00' 30'' - -

10 LUIS LEÓN SANCHEZ 27 ASTANA PRO TEAM 00h 30' 56'' + 00h 00' 30'' - -

11 BOB JUNGELS 111 DECEUNINCK - QUICK - STEP 00h 31' 05'' + 00h 00' 39'' - -

General no der 5. Etapp

1 MICHAL KWIATKOWSKI 74 TEAM SKY 17h 23' 00'' - B : 14'' -

2 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 71 TEAM SKY 17h 23' 19'' + 00h 00' 19'' B : 3'' -

3 LUIS LEÓN SANCHEZ 27 ASTANA PRO TEAM 17h 23' 28'' + 00h 00' 28'' B : 9'' -

4 WILCO KELDERMAN 164 TEAM SUNWEB 17h 24' 01'' + 00h 01' 01'' - -

5 BOB JUNGELS 111 DECEUNINCK - QUICK - STEP 17h 24' 01'' + 00h 01' 01'' - P : 00' 10''

6 NAIRO QUINTANA 5 MOVISTAR TEAM 17h 24' 05'' + 00h 01' 05'' - -

7 FELIX GROSSSCHARTNER 54 BORA - HANSGROHE 17h 24' 09'' + 00h 01' 09'' B : 1'' -

8 JACK HAIG 14 MITCHELTON - SCOTT 17h 24' 19'' + 00h 01' 19'' - -

9 RUDY MOLARD 106 GROUPAMA - FDJ 17h 24' 22'' + 00h 01' 22'' B : 2'' -

10 ROMAIN BARDET 61 AG2R LA MONDIALE 17h 24' 25'' + 00h 01' 25'' B : 2'' -