De Coureur vun der Ekipp Bora-hansgrohe wënnt déi 6. Etapp vu Paris-Nice am Sprint. De Michal Kwiatkowski bleift am Leader-Maillot.

E Freideg war déi 6. Etapp vu Paris Nice. Et goung iwwer 176,5 Kilometer vu Peynier op Brignoles. Zwou Koppe vun der zweeter an eng vun der drëtter Kategorie stoungen um Programm.

Aus Lëtzebuerger Siicht hat sech e Freideg den Alex Kirsch gewisen, de jonke Lëtzebuerger ass eng laang Zäit am Spëtzegrupp gefuer, dëse sollt allerdéngs 48 Kilometer virun der Arrivée nees ageholl ginn. Dono huet sech de Peloton an zwee gespléckt, ma de Bob Jungels an de Jempy Drucker haten hei opgepasst an haten de Sprong an den 1. grousse Grupp gepackt.

Schlussendlech gouf et ee Massesprint, wou de Jempy Drucker de Sprint fir de Sam Bennett ugezunn huet an de Mann aus Irland sollt um Enn dann och d'Etapp am Sprint gewanne virum Arnaud Démare an dem Matteo Trentin. De Jemyp Drucker kënnt e Freideg op déi 16. Plaz an de Bob Jungels op déi 30. Plaz, allebéid an der nämmlechter Zäit ewéi de Gewënner. Den Alex Kirsch verléiert als 81. 5 Minutten an 41 Sekonnen.

Am General läit de Pol Michal Kwiatkowski nach ëmmer un der 1. Positioun mat 18 Sekonnen Avance op säin Teamkomerod Egan Bernal an 22 Sekonnen op de Luis Leon Sanchez. De Bob Jungels ass hei de 5. op 1 Minutt. De Jempy Drucker verbessert sech op déi 32. Plaz, dat mat engem Retard vun 13 Minutten an 49 Sekonnen an den Alex Kirsch fält op déi 50. Plaz zeréck, dat op 21 Minutten a 16 Sekonnen.

Resumé vun der Etapp

Relativ fréi op der Etapp koum et zu Attacken aus dem Peloton eraus. De Lilian Calmejane war deen Éischten, deen et probéiert huet an hie krut och séier Gesellschaft. Schlussendlech waren et dunn awer nëmmen dräi Coureuren, déi sech un der Spëtzt hale konnten, dat waren de Laurent Pichon (Arkea Samsic), de Mauro Finetto (Delko-Marseille-Provence) an och de Lëtzebuerger Alex Kirsch (Trek-Segafredo).

De Spëtzentrio hat e Freideg awer e schwéiere Stand, well zum Ufank vun der Etapp gouf och am Peloton geraibert an esou hat d'Echppée schonns Schwieregkeeten, fir eng Avance erauszefueren an och am Uschloss war den Tempo am Peloton immens héich. D'maximal Avance vum Spëtzegrupp louch bei ronn 2 Minutten a 50 Sekonnen.

Kann 48 Kilometer virun der Arrivée ass den Trio un der Spëtzt dunn och nees ageholl ginn. Et war elo erëm een immens héijen Tempo am Peloton a virun allem ënnert dem Impakt vun der Tempoaarbecht vun Deceuninck Quick-Step ass de Peloton du gespléckt ginn an ënnert anerem Leit wéi de Sprinter Dylan Groenewegen an de Gewënner vun en Donneschdeg Simon Yates sinn zeréckgefall. Am 1. Peloton ware mam Bob Jungels a Jempy Drucker nach zwee Lëtzebuerger dobäi.

🚴‍♂️ À 50 km de l'arrivée, le peloton reprend les 3 échappés.



🚴‍♂️ 50 km to go and the peloton is just behind the 3 escapees. #ParisNice pic.twitter.com/MuVH2ggOMM — Paris-Nice (@ParisNice) 15. März 2019

Dono huet d'Ekipp Mitchelton-Scott awer d'Tempoaarbecht iwwerholl. Den Europameeschter Matteo Trentin huet hei de Mikel Nieve an den Esteban Chaves un d'Spëtzt geschéckt. De Lëtzebuerger Bob Jungels huet sech awer och wäit vir am Peloton gewisen. No der leschter Kopp huet dunn och d'Ekipp Sky Tempo gemaach.

Ongeféier 14 Kilometer virum Zil gouf et dunn eng Chute vum Jan Bakelants a Rafael Valls. Duerch dës Chute waren awer och nach vill aner Coureuren zeréckgefall, déi vill Kraaft hu missen investéieren, fir nees zeréck an de Peloton ze kommen.

3,7 Kilometer virum Enn vun der Etapp war dunn nach ee Sprint, wou et Zäit-Bonifikatioune gouf. De Luis Leon Sanchez wollt sech hei weider dräi Sekonnen huelen, ma de Kwiatkowski hat opgepasst, ass hannendru gefuer an huet de Sprint fir sech entscheet.

Um Enn koum et dunn zum Massesprint aus dësem Peloton eraus an do war et op en Neits de Sam Bennett, den Teamkomerod vum Jempy Drucker, dee sech duerchsetze konnt, dat virum Arnaud Démare an dem Matteo Trentin.

Klassement vun der Etapp

1 SAM BENNETT 52 BORA - HANSGROHE 04h 12' 35'' - B : 10'' -

2 ARNAUD DEMARE 101 GROUPAMA - FDJ 04h 12' 35'' - B : 6'' -

3 MATTEO TRENTIN 17 MITCHELTON - SCOTT 04h 12' 35'' - B : 4'' -

4 JOHN DEGENKOLB 91 TREK - SEGAFREDO 04h 12' 35'' - - -

5 BRYAN COQUARD 211 VITAL CONCEPT - B&B HOTELS 04h 12' 35'' - - -

6 ANTHONY TURGIS 207 DIRECT ENERGIE 04h 12' 35'' - - -

7 FLORIAN SENECHAL 117 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 12' 35'' - - -

8 OLIVER NAESEN 66 AG2R LA MONDIALE 04h 12' 35'' - - -

9 ALEXANDER KRISTOFF 84 UAE TEAM EMIRATES 04h 12' 35'' - - -

10 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 71 TEAM SKY 04h 12' 35'' - - -

General no der 6. Etapp

1 MICHAL KWIATKOWSKI 74 TEAM SKY 21h 35' 36'' - B : 17'' -

2 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 71 TEAM SKY 21h 35' 54'' + 00h 00' 18'' B : 3'' -

3 LUIS LEÓN SANCHEZ 27 ASTANA PRO TEAM 21h 35' 58'' + 00h 00' 22'' B : 14'' -

4 WILCO KELDERMAN 164 TEAM SUNWEB 21h 36' 36'' + 00h 01' 00'' - -

5 BOB JUNGELS 111 DECEUNINCK - QUICK - STEP 21h 36' 36'' + 00h 01' 00'' - P : 00' 10''

6 NAIRO QUINTANA 5 MOVISTAR TEAM 21h 36' 40'' + 00h 01' 04'' - -

7 FELIX GROSSSCHARTNER 54 BORA - HANSGROHE 21h 36' 44'' + 00h 01' 08'' B : 1'' -

8 JACK HAIG 14 MITCHELTON - SCOTT 21h 36' 53'' + 00h 01' 17'' B : 1'' -

9 RUDY MOLARD 106 GROUPAMA - FDJ 21h 36' 57'' + 00h 01' 21'' B : 2'' -

10 ROMAIN BARDET 61 AG2R LA MONDIALE 21h 37' 00'' + 00h 01' 24'' B : 2'' -