E Samschdeg goung et bei der 7. a gläichzäiteg zweetleschter Etapp iwwer 181,5 Kilometer vun Nice op de Col de Turini.

Spannung gouf sech versprach, huet op de leschte Kilometer dach eng sec Montée vun der 1. Kategorie op d’Coureure gewaart – esou ass d’Etapp mat enger Bierg-Arrivée op en Enn gaangen. Op de leschte Meter war et d'Duell tëscht dem Miguel Angel Lopez an dem Daniel Martinez. Déi zwee Kolumbianer haten am leschte Bierg déi stäerkste Been an hunn d'Konkurrenz stoe gelooss. Drëtte gouf de Frasous Nicolas Edat. Op déi ondankbar 4. Plaz ass de Simon Yates gelant.

De Bob Jungels huet sech op der 26. Plaz mat engem Ecart vu 6 Minutten a 7 Sekonnen op de Gewënner placéiert. De Jempy Drucker koum op déi 65. Positioun, säi Réckstand loung um Enn op 18 Minutten a 17 Sekonnen. Op déi 108. Plaz ass den Alex Kirsch komm, dat 27 Minutten a 55 Sekonnen hannert dem Kolumbianesche Vainqueur.

Klassement vun der 7. Etapp

1 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA (EF EDUCATION FIRST) 04H 55' 49''

2 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO (ASTANA PRO TEAM) + 00H 00' 06''

3 NICOLAS EDET (COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS) + 00H 00' 20''

4 SIMON PHILIP YATES (MITCHELTON - SCOTT) + 00H 00' 20''

5 JONATHAN HIVERT (DIRECT ENERGIE) + 00H 00' 55''

6 GIULIO CICCONE (TREK - SEGAFREDO) + 00H 02' 03''

7 JULIEN EL FARES (DELKO MARSEILLE PROVENCE) + 00H 02' 03''

8 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA (UAE TEAM EMIRATES) + 00H 02' 08''

9 VICTOR DE LA PARTE (CCC TEAM) + 00H 02' 13''

10 ALESSANDRO DE MARCHI (CCC TEAM) + 00H 02' 15''

...

26 BOB JUNGELS (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00H 06' 07''

...

65 JEMPY DRUCKER (BORA HANSGROHE) + 00H 18' 17"

...

108 ALEX KIRSCH (TREK SEGAFREDIO) + 00H 27' 55"

General no der 7. Etapp

1 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ (TEAM SKY) 26H 35' 26''

2 PHILIPPE GILBERT (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00H 00' 45''

3 NAIRO QUINTANA (MOVISTAR TEAM) + 00H 00' 46''

4 MICHAL KWIATKOWSKI (TEAM SKY) + 00H 01' 03''

5 JACK HAIG (MITCHELTON - SCOTT) + 00H 01' 21''

6 ROMAIN BARDET (AG2R LA MONDIALE) + 00H 01' 45''

7 GEORGE BENNETT (TEAM JUMBO - VISMA) + 00H 02' 20''

8 ILNUR ZAKARIN (TEAM KATUSHA ALPECIN) + 00H 02' 52''

9 RUDY MOLARD (GROUPAMA - FDJ) + 00H 03' 02''

10 BOB JUNGELS (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00H 03' 06''

...

45 JEMPY DRUCKER (BORA HANSGROHE) + 00H 28' 05"

...

75 ALEX KIRSCH (TREK SEGAFREDIO) + 00H 45' 10"

Resumé vun der Course

Kuerz nom Start huet sech ee ganz grousse Grupp mat insgesamt 39 Cyclisten aus dem Stëbs gemaach. An der Côte de Gillette, ronn 55 Kilometer virun der Ligne d'Arrivée, haten de Spëtzegrupp eng Avance vu 5 Minutten an 10 Sekonnen a war zu deem Ament net méi grad esou grouss. Eng Partie Cycliste sinn ewechgefuer, dat notamment wéinst enger Chute.

Spannend war et ze beobachten, ob dëst Feld mat ville gudde Biergfuerer et bis an de Col de Turini géing packen. Mat dobäi war och de Belsch Thomas de Gendt, de Mann mam Maillot vum beschte Grimpeur.

🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ < 5'10'' < 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️



Dans la côté de Gilette, les coureurs de tête comptent ⏱ 5’10" d'avance sur le peloton.



Climbing the Côte de Gilette, the breakaway is ⏱5’10’’ ahead of the peloton.#ParisNice pic.twitter.com/Eih6LBX7Km — Paris-Nice (@ParisNice) March 16, 2019

Als nächst stoung d'Côte de Pelasque um Programm. Hei huet ee Bierg vun der 1. Kategorie mat enger Längt vu 5,7 Kilometer op d'Coureure gewaart. Mat enger Moyenne vu 6,4% war dës Montée wuel nëmmen een Avant-Goût op dat, wat am leschte Bierg, am Col de Turini, op d'Cycliste gewaart huet.

Am Peloton ass 25 Kilometer viru Schluss Beweegung an d'Spill komm, dat ënnert dem Impuls vun der Formatioun Sky, déi ugefaangen huet, op de Gas ze drécken. Ma och aner Ekippe wollte sech weisen a vir op de beschte Plaz positionéieren.

With about 20kms to go at #ParisNice, the lead group has split into two parts, with @Bahrain_Merida's @ivan_cortina in the first and @koren_kristijan in the second group. Next-up is the Col de Turini. pic.twitter.com/TbrI6msFve — MeridaProRoadRacing (@MeridaProRoad) March 16, 2019

Um Fouss vun der leschter Montée huet et am Spëtzegrupp net laang gedauert, éier déi éischt Coureuren hu misse lassloossen. Och am Peloton hannendrun, andeem weiderhin de Bob Jungels vertruede war, goufen eng Partie Cycliste lachéiert. Dorënner goufen et och Lëtzebuerger Affer, well déi aner zwee Rout Léiwe konnten och dem Tempo net méi nogoen.

Du war et de Simon Yates, deen ëmmer nees attackéiert huet. Esou richteg fort koum de Brit awer net.

⚡ @SimonYatess est le premier à attaquer dans l'échappée pour la victoire d'étape.



⚡ @SimonYatess is the first one to attack in the breakaway to win the stage. #ParisNice pic.twitter.com/hWebsMoYko — Paris-Nice (@ParisNice) March 16, 2019

Un der Spëtzt vun der Course war et awer och immens enk, well sech hei den Nicoals Edet an de Miguel Angel Lopez ee Kampf gebueden hunn. 5 Kilometer virun der Arrivé huet de Kolumbianer dunn acceleréiert an den Edet stoe gelooss.

Am Peloton konnt de Bob Jungels sech bis 3 Kilometer virun der Ligne d'Arrivée unhalen. Ma och fir de Lëtzebuerger Champion goung et ze séier an esou misst och hie lassloossen. Weider prominent Affer vun der Tempoverschäerfung waren de Luis Leon Sanchez an och de Maillot Jaune Michal Kwiatkowski huet misse lassloossen.

An der Schlussphas huet sech virun allem ee spannend Duell tëscht zwee Kolumbianer gebueden. De Martinez aus der Ekipp EF Education First an de Lopez aus der Formatioun Astana hunn ëmmer nees Attacke gesat, ma um Enn war et de Martinez, deen op de leschte Meter ee secker Sprint ugezunn huet an säi Landsmann stoe gelooss huet. Op déi drëtt Plaz koum den Nicolas Edet vu Cofidis. Déi véierten ondankbare Plaz goung un de Simon Yates, deen déi ganz Course mat flotten Attacken animéiert huet.

De Bob Jungels konnt säin Ecart iwwerdeems a Grenzen halen an ass no der Kinneksetapp am General op der 10. Plaz.