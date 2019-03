Op der leschter Etapp konnt sech den Ion Izaguirre en solitaire duerchsetzen. Den Egan Bernal verdeedegt säi Virsprong am General.

Op der leschter a kuerzer Etapp iwwer 110 km ronderëm Nice gouf sech nach eng kéier Spannung versprach wëll et gouf am ganzen 5 Collen ze iwwerwannen woubäi der et 2 vun der 1. Kategorie waren an 3 vun der 2. Kategorie.

⚪️🔴 #ParisNice - Étape 8⃣ 🔴⚪️



🔎Aujourd'hui:

-Côte de Levens: 6,2km, 5,6% (2⃣CAT)

-Côte de Châteauneuf: 5,3km, 4,3% (2⃣CAT)

-Col de Calaïson: 6,3km, 4,5% (2⃣CAT)

-Côte de Peille: 6,6km, 6,8% (1⃣CAT)

-Col d'Eze: 1,6km, 8,1% (1⃣CAT)

-Col des Quatre Chemins: 5,5km, 5,5% (2⃣CAT) pic.twitter.com/kqkXdiLq9F — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) 17. März 2019

Déi lescht Etapp gouf dann en solitaire vum Ion Izaguirre virum Oliver Naesen a Wilco Kelderman gewonnen. Am General huet den Egan Bernal enger Attack vum Nairo Quintana resistéiert a ka säi Virsprong am General verdeedegen a gewënnt soumat Paris-Nice vun 2019.

De Bob Jungels gëtt an der Etapp den 11. op 26 Sekonnen a koum mam Peloton, wou och den Egan Bernal mat vertruede war, op d'Arrivée.

Am General gëtt de Bob Jungels gudden 8. mat engem Réckstand vun 3 Minutten a 6 Sekonnen op de Gewënner.

Vum Alex Kirsch a Jempy Drucker leien eis aktuell nach keng Resultater vir.

Klassement vun der Etapp

1 ION IZAGUIRRE INSAUSTI (ASTANA PRO TEAM) 02H 41' 10''

2 OLIVER NAESEN (AG2R LA MONDIALE) + 00H 00' 18''

3 WILCO KELDERMAN (TEAM SUNWEB) + 00H 00' 18''

4 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA (EF EDUCATION FIRST) + 00H 00' 18''

5 FELIX GROSSSCHARTNER (BORA - HANSGROHE) + 00H 00' 18''

6 DOMENICO POZZOVIVO (BAHRAIN - MERIDA) + 00H 00' 18''

7 LUIS LEÓN SANCHEZ (ASTANA PRO TEAM) + 00H 00' 18''

8 SIMON PHILIP YATES (MITCHELTON - SCOTT) + 00H 00' 20''

9 TEJAY VAN GARDEREN (EF EDUCATION FIRST) + 00H 00' 20''

10 NAIRO QUINTANA (MOVISTAR TEAM) + 00H 00' 22''

11 BOB JUNGELS (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00H 00' 26''

Klassement vum Generak

1 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ (TEAM SKY) 29H 17' 02''

2 NAIRO QUINTANA (MOVISTAR TEAM) + 00H 00' 39''

3 MICHAL KWIATKOWSKI (TEAM SKY) + 00H 01' 03''

4 JACK HAIG (MITCHELTON - SCOTT) + 00H 01' 21''

5 ROMAIN BARDET (AG2R LA MONDIALE) + 00H 01' 45''

6 GEORGE BENNETT (TEAM JUMBO - VISMA) + 00H 02' 20''

7 RUDY MOLARD (GROUPAMA - FDJ) + 00H 03' 02''

8 BOB JUNGELS (DECEUNINCK - QUICK - STEP) + 00H 03' 06''

9 LUIS LEÓN SANCHEZ (ASTANA PRO TEAM) + 00H 03' 12''

10 ILNUR ZAKARIN (TEAM KATUSHA ALPECIN) + 00H 04' 07''

Resumé vun der Course

Direkt am Ufank vun der Etapp hat de Bob Jungels attackéiert a konnt sech vum Peloton ofsetzen. Him hat sech den Thomas de Gendt ugeschloss deen dunn och den éischte Biergpräis fir sech entscheede konnt. Domadder war dem Belsch de Biergpräis am General praktesch net méi ze huelen.

🚴‍♂️ < 🚴‍♂️ < 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️@DeGendtThomas et @BobJungels sont en tête. Ils comptent 40'' d'avance sur le peloton après 23km. @DeGendtThomas and @BobJungels have taken the lead. They are 40'' ahead of the peloton after 23km. #ParisNice pic.twitter.com/jTgAL0txy9 — Paris-Nice (@ParisNice) 17. März 2019

Dono hat sech eng riseg Grupp mat 37 Coureuren un der Spëtzt gebilt wou och de Bob Jungels mat dra war. Ënner anerem waren hei och e Pozzovivo, Zakarin, Sanchez, Van Garderen a Yates vertrueden. Am Peloton huet Sky den Tempo awer kontrolléiert an huet d'Grupp net all ze wäit zéie gelooss.

Aus dem grousse Grupp konnte sech den Trentin mam Julien El Fares an dem Van Garderen ofsetzen a konnte sech e Virsprong 35 Sekonnen op d'Poursuivants erausfueren. Bis op déi 3 un der Spëtzt hat de Peloton dunn e Réckstand vun 1 Minutt a 50 Sekonnen. Sky huet se awer net weider zéie gelooss a konnt de Réckstand an de Kilometeren dono op 1 Minutt an 20 Sekonnen verkierzen.

42 Kilometer virun der Arrivée gouf de Van Garderen, dee mëttlerweil eleng un der Spëtzt war, vun de Poursuivants ageholl an dee Grupp huet elo just nach aus 12 Coureuren bestane wou elo och de Quintana sech mat no vir an d'Spëtzegrupp geschafft hat. De Bob Jungels war an dësem Grupp zu deem Ament net méi mat dobäi a war an de Peloton zeréck gefall.

De Quintana huet an de Kilometeren dono am Col d'Eze (2. leschte Bierg vun der Etapp) dann och richteg Tempo gemaach an huet e richtegen Ugrëff u säi Landsmann Egon Bernal gestart fir an der leschter Etapp deem nach d'Schlussvictoire ofzehuelen an hat uewen um Col e Virsprong vu 55 Sekonnen op de Bernal. Am General hat de Quintana virun der leschter Etapp e Réckstand vu 45 Sekonnen.

💛 À la lutte pour la victoire finale, Nairo Quintana passe en tête du sprint de La Turbie 💚 et reprend 3 secondes à Egan Bernal.



💛 Fighting for the yellow jersey, Nairo Quintana wins the sprint at La Turbie 💚 and takes 3 bonus secondes. #ParisNice pic.twitter.com/TFBUXKv7FN — Paris-Nice (@ParisNice) 17. März 2019

20 Kilometer virun der Arrivée hat d'Grupp ëm de Quintana weider 50 Sekonnen Virsprong op de Peloton mam Maillot Jaune wou och weiderhin de Bob Jungels mat vertruede war.

Just e puer Kilometer virun der Arrivée hat sech den Ion Izaguirre eleng un d'Spëtzt gesat a wollt d'Victoire vun dëser Etapp. Mëttlerweil hat Sky de Réckstand dann och sou op de Quintana verkléngert dat de Kolumbianer et net sollt packen den Egon Bernal am General ze iwwerhuelen.

Den Izaguirre huet op de leschte Kilometer virun de Pousuivants resistéiert a gewënnt déi lescht Etapp zu Nice.