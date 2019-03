No enger staarker Leeschtung wënnt de Jakob Fuglsang zu Recanati virum Adam Yates an huet sech am General elo op déi 3. Plaz no vir geschafft.

Iwwer 180 km goung et vu Colli al Metauro op Recanati wou et e Schlussparcours vun 3x 22,8 km ze fuere gouf an op deem Schlussparcours goufen et direkt all kéiers 2 Bierger ze iwerwannen a soumat war et eng Etapp vir d'Biergfuerer.

Et gouf dann och grouss Zäitofstänn an d'Fuerer ware wäit verstreet. Zum Schluss war et de staarke Jakob Fuglsang dee sech mat engem Virsprong vu 40 Sekonnen virum Adam Yates duerchsetze konnt. Op déi 3. Plaz koum de Primoz Roglic mat engem Retard vun 56 Sekonnen.

Am General ass et den Adam Yates dee seng 1. Positioun am General ka verdeedegen an e Virsprong vu 25 Sekonnen op de Primoz Roglic huet. Op déi 3. Plaz huet sech de Jakob Fuglsang opgrond vu senger staarker Prestatioun no vir geschafft an huet e Réckstand vu 35 Sekonnen.

Klassement vun der Etapp

1 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 4:39:32

2 Adam Yates (GBr) Mitchelton - Scott 0:00:40

3 Primož Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 0:00:56

4 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:01:39

5 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:01:53

6 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:01:57

7 Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo 0:02:09

8 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:12

9 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:02:12

10 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:02:12

Klassement am General

1 Adam Yates (GBr) Mitchelton - Scott 20:33:48

2 Primož Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 0:00:25

3 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:35

4 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:01:55

5 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:02:34

6 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:02:39

7 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:02:46

8 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:02:58

9 Simon Clarke (Aus) EF Education First 0:03:03

10 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:03:26