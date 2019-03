E Mëttwoch stoung déi éischten Editioun vun der Course Danilith Nokere Koerse um Programm an hei war och d'Christine Majerus um Depart.

121,6 Kilometer haten d'Cyclistinnen ze absolvéieren, woubäi den Nokereberg déi gréisste Schwieregkeet duergestallt huet. Dës Montée huet eng Längt vu 400 Meter, dat mat enger duerchschnëttlecher Steigung vu 7%.

Den Nokereberg war dann och um Schlussparcours, dee 14 Kilometer laang war an dee 5 Mol ze fuere war, mat abegraff.

Obwuel et am Laf vun der Course vill Attacke gouf, ass de Peloton am leschten Tour nees beieneekomm. Allerdéngs war de Peloton net méi all ze grouss, well et eng immens ustrengend Course war.

Dëse Grupp mat ronn 30 Cyclistinnen huet dann an der Montée vum Nokereberg ëm d'Victoire gekämpft an do war et déi jonk Hollännerin Lorena Wiebes, déi de Sprint virum Lisa Klein an dem Lotte Kopecky gewanne konnt. D'Christine Majerus kënnt hei um Enn op déi 13. Plaz.

Ee gutt Resultat fir d'Lëtzebuerger Championne, déi dës Saison bis elo dacks Pech hat an och a Chutte verwéckelt war. Et ass dat éischt Top-15-Resultat fir d'Lëtzebuerger Sportlerin vum Joer.