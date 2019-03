Zanter Dezember war den Dave Brailsford op der Sich no engem neie Sponsor.

Nodeems Sky an Century Fox decidéiert haten, d'Bedreiwerfirma vun der Ekipp, déi Tour Racing Limited heescht, ze verkafen, goufen et ëmmer erëm Spekulatiounen iwwer potenziell Keefer.

Offiziell wäert d'Ekipp, an dat vum 1. Mee un, Ineos heeschen. Ineos ass e Chimie-Gigant a gehéiert dem, am Ament räichste Brit, dem Jim Ratcliffe. De 66 Joer ale Geschäftsmann a Brexit-Ënnerstëtzer, deen zu Monaco lieft, soll 23 Milliarden Euro schwéier sinn an ass am Sport keen Onbekannten. Sou gehéiert him ënnert anerem de Schwäizer Futtball-Club Lausanne an net méi spéit wéi e Mëttwoch de Moie koum och d'Nouvelle, datt hien eventuell Interessi um FC Chelsea hätt.

Brisant ass, datt d'Team Sky nach d'lescht Joer um Depart vum Tour den France mat engem groussen Orca um Réck an d'Course gaangen ass, fir op de Knascht an eise Weltmierer opmierksam ze maachen a knapp 8 Méint méi spéit ee vun de weltgréissten Hiersteller vun net-recyclabele Plastik elo den neie Sponsor gëtt.

Team Sky war 2010 gegrënnt gi mat der Iddi, mat engem britesche Coureur den Tour de France ze gewannen. Dat war 2012 mam Bradley Wiigins gegléckt, dono véiermol mam Chris Froome an 2018 dann och mam Geraint Thomas. Lo mam neie Sponsor kéint deen déckste Budget am Profi-Vëlossport nach eng Grimmel méi grouss ginn.