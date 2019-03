Bei de Juniore setzt sech de Loic Bettendorf vum CT Atertdaul duerch.

De Belsch Thomas Deruette vum Team Differdange-Geba konnt sech zu Konter no 120,90 Kilometer d'Victoire sécheren. Hien hat um Enn eng Avance vu 6 Sekonne viru sengem Landsmann Felix de Groef. Beschte Lëtzebuerger war de Pit Leyder, deen op déi drëtte Plaz fuere konnt. Hien hat um Enn nëmmen 1 Sekonn Réckstand op den de Groef op der 2. Plaz.

Bei de Juniore war de Loic Bettendorf no 74,40 Kilometer dee Séiersten. Hie konnt sech am Sprint géint den Tom Paquet an dem Joé Michotte behaapten.

