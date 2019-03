Fréi hat sech eng kleng Grupp ofgesat, déi dann och de Gros vun der Course sollt dominéieren.

Lues awer sécher konnt dëse Grupp ronderëm den Thomas de Gendt an den Luis Mate e bëssen ofsetzen a si konnte sech d'Punkten vun de Sprinter an de Bierger sécheren.

Nom éischten Tëschesprint huet den Thomas de Gendt sech konnten ofsetzen an hat sech 2 Minutten op den Angel Mate erausgefuer, iwwer 4 Minutten an 30 Sekonnen hat hein dunn Avance op de Peloton. Beim zweeten Tëschesprint war d'Avance op de Peloton nach 3 Minutten an 30 Sekonnen. Ugefouert gouf de Peloton an dësem Moment vum Alejandro Valverde.

Déi lescht Montée vun der éischter Kategorie huet dem Thomas de Gent och keng Problemer gestallt, esou datt hien d'Etapp a solitär konnt gewannen. Vun den 164 Kilometer, déi vun Calella op Calella gefuer goufen, war den de Gendt ronn 152 Kilometer an der Echappé dran.

De Ben Gastauer ass mam Peloton iwwert d'Arrivée gefuer a koum als 27. mat engem Retard vun 2 Minutten an 42 Sekonnen op de Gewënner an d'Zil.