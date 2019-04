Um Sonndeg steet d'Tour des Flandres um Programm an do ass de Bob Jungels nieft dem Stybar oder Lampaert ee vun de grousse Favoritten.

D'Victoire bei Kuurne Breissel Kuurne maach nach villäicht e bëssen iwwerraschend gewiescht sinn, mee no de Prestatiounen an de leschte Coursen gehéiert de Bob Jungels muer beim Tour des Flandres zu de Favoritten. Mat dobäi och nach den Alex Kirsch an den Tom Flammang huet mat béide Coureuren iwwert hier Chancen an Aufgaben beim zweete Monument vun der Saison geschwat.

Des 103. Editioun vum Tour de Flandres versprécht aus Lëtzebuerger Sicht ganz interessant ze ginn...wuel feelt de Jempy Drucker deen no senger Chute bei a Travers la flandre fir eng Zäit wäert ausfalen. Ob der anerer Säit stinn mam Bob Jungels an Alex Kirsch awer 2 aner Coureuren um Depart déi een bis elo an der nach jonker Saison am Bild gesinn huet: Den Bob Jungels zielt no senger Victoire bei Léck-Bastnesh-Léck am leschte Joer elo ob engem ganz aneren Terrain zu den Favoritten.

Och de Frank Schleck weist sech begeeschtert vum Bob Jungels senge Leeschtungen.

AUDIO: Extrait Frank Schleck

No senger ganz staarker 5ter Platz beim E3 Präis vun Harelbeke war den Lëtzebuerger Champion och den Mëttwoch excellent opgeluecht an stoung bei a travers la flandre mat um Podium..an der belscher Ekipp vun Deceunick Quick Step kann een nieft dem Jungels, dee gäre scho frei an der Course eng Entscheedung sicht, och ob de Gewënner vum het Nieuwsblad an E3 preis, Zdenek Stybar, an ob den Belschen Champion, Yves Lampaert, zielen iwwerdeems de Philippe Gilbert, dee virun 2 Joer nach no engem laange Solo gewanne konnt, an der Woch licht krank war.

Nieft dem Quick Step Block dierf ee muer och ob den Greg Van Avermaet, Mathieu van der Poel an de Peter Sagan gespaant sinn iwwerdeems dem Alex Kirsch seng Equipe vun Trek-Segafredo ob eng gudd Kollektivleeschtung an ee gudden Dach vun hiren Leader Degenkolb, Stuyven a Pedersen hofft.

No 270 Kilometer Course an nom Circuit zum Schluss mat Kwaremont a Paterberg wäerten nëmme nach déi Stäerksten fir sinn. Wien dozou gehéiert gesitt dir muer vun 2 Auer un live hei ob RTL.