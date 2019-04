Déi 16. Editioun vum Tour des Flandres bei den Damme goung un d'Marta Bastianelli. D'Italienerin war méi staark am Sprint wéi d'Van Vleuten an d'Ludwig.

Bei der Dammen-Course vum Tour des Flandres gouf et eng Victoire aus dem Spëtzegrupp eraus vun der Marta Bastianelli. D'Italienerein konnt sech knapp op de leschte Metere virun der Annemiek Van Vleuten aus Holland behaapten. Déi 3. Plaz goung un d'Cecilie Utrup Ludwig aus Dänemark.

Vum Christine Majerus koum iwwerdeems op déi 60. Positioun. Der Lëtzebuerger Championne hire Réckstand war bei 5 Minutten an 51 Sekonnen.

© Frank Elsen

E Sonndeg wollt d’Formatioun Boels-Dolsmans ëm d’Christine Majerus déi 1. Victoire vun der Saison afueren. Bis ewell konnt déi hollännesch Ekipp nach net wierklech iwwerzeegen, och wann d’Lëtzebuerger Championne ëmmer besser a Form kënnt.

Dëst Joer war dann och erëm fir d’Dammen een usprochsvollen 159,2 Kilometer laange Parcours um Menü, deen deels iwwer de Circuit vun den Häre goung – virun allem déi lescht 40 Kilometer haten et a sech. Um Enn hat Boels-Dolsmans awer näischt mam Ausgang vun der Course ze dinn an gouf et eben eng Victoire fir d'Marta Bastianelli vum Team Virtu Cycling.Déi hollännesch Formatioun muss also weider op eng Victoire waarden.

D’Klassement

1 Marta Bastianelli (Ita) Team Virtu Cycling 4:16:50

2 Annemiek Van Vleuten (Ned) Mitchelton - Scott 0:00:00

3 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Bigla 0:00:00

4 Sofia Bertizzolo (Ita) Team Virtu Cycling 0:00:07

5 Ellen Van Dijk (Ned) Trek - Segafredo 0:00:07

6 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon//SRAM Racing 0:00:07

7 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:10

8 Lisa Brennauer (GER) WNT - Rotor Pro Cycling Team 0:00:55

9 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb 0:00:55

10 Amy Pieters (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:55

...

60 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 0:05:51