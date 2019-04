Um Enn konnt sech de Belsch am Sprint géint de Nils Politt aus Däitschland duerchsetzen.

Am Cyclissem stoung um Sonndeg ee vun de prestigiéiste Klassiker vum Joer um Programm. Insgesamt haten d'Sportler 257 Kilometer ze bewältegen, woubäi et 54,5 Kilometer iwwert de Pavé goung.

Um Enn war et de Philippe Gilbert, dee sech d'Victoire séchere konnt.

Aus lëtzebuerger Sicht war den Alex Kirsch (Trek-Segafredo) mat um Depart. De jonke Lëtzebuerger koum ausserhalb vun der Zäitlimite iwwert d'Linn d'Arrivée.

Resumée vun der Course:

Nodeems et an der Ufanksphas ëmmer erëm zu Attacke koum, déi awer net vun Erfolleg gekréint waren, konnt sech ronn 170 Kilometer virun der Arrivée ee Spëtzegrupp vu 9 Coureuren ofsetze konnt. Och de lëtzebuerger Alex Kirsch hat et ëmmer erëm probéiert, sech engem Spëtzegrupp unzeschléissen. Um Enn war him de Sprong an eng Echappée awer net gelongen. Duerno war et weidere Coureure gelongen, sech dem Spëtzegrupp unzeschléissen, sou dass dësen 155 Kilometer virum wäisse Strich aus ronn 25 Coureure bestanen huet. Ënnert anerem waren de Matteo Trentin, den Danny van Poppel, esou wéi de Michael Schär an den Tim Declercq an dësem Grupp vertrueden, dee no 120 Kilometer eng Avance vu ronn 30 Sekonnen op de Peloton hat. Duerch Defekter a Problemer um Vëlo sinn op dem Pavé ëmmer weider Coureuren aus der Echappée zeréckgefall, sou dass den éischte Grupp no der Hallschent vun de Kilometer nëmme nach aus 20 Fuerer bestanen huet. Kuerz duerno sollt awer och dëse Grupp erëm agefaange ginn, ma 115 Kilometer virum wäisse Strich hat et ee weider Grupp probéiert, mat ënnert anerem dem Greg van Avermaet an dem Lars Boom. Ma och dëse Versuch war ënnert dem Strich net vun Erfolleg gekréint.

Ronn 90 Kilometer virun der Arrivée war et de Stijn Vandenbergh, dee sech eng kleng Avance erausfuere konnt, dëst virun enger Grupp vu ronn 30 Fuerer. Den Alex Kirsch konnt den Tempo vum éischte gréissere Grupp net matgoen a war och zeréckgefall, dëst genau wéi de Wout van Aert. No engem techneschen Defekt konnt de Belsch awer erëm un de Peloton erukommen, ma enger Chute kuerz duerno sollt et fir hien awer schwéier gi, fir sech nach eng zweete Kéier zeréck ze kämpfen.

Nodeems de Stijn Vandenbergh erëm agefaange gouf, waren et de Nils Politt, de Philippe Gilbert, de Rüdiger Selig an de Wesley Kreder, déi et zesumme probéiert haten. An der Verfolgung war et d'Ekipp vu Trek-Segafredo, déi d'Aarbecht gemaach haten.

Nodeems de Kreder den Tempo vum Spëtzegrupp net matgoe konnt, waren et nach dräi Coureuren, déi ronn 25 Sekonne virum Grupp mat de Favoritte louchen, dëst iwwert 200 gefuerene Kilometer.

53 Kilometer virun der Arrivée koum et dunn zu der éischter Attack vun engem vun de Favoritten, dëst well de Peter Sagan et probéiert hat.

Och de van Aert, dee scho vill Pech an dëser Course hat, konnt sech mam Sagan a 4 weidere Coureuren ofsetzen a sou louche si ronn 40 Kilometer virum wäisse Strich mat gutt 40 Sekonne virum éischte gréissere Grupp, dee vum Greg van Avermaet ugefouert gouf.

Et war de Philippe Gilbert, deen aus dësem Spëtzegrupp attackéiert hat, dëst 23 Kilometer virun der Arrivée. De Sagan an de Pollitt konnten den Tempo vum Gibert matgoen, de Vanmarcke an de Lampaert konnten an der Verfolgung de Van Aert ofhänke, sou dass de Belsch duerno eleng op der 6. Plaz louch. Nodeems de Vanmarcke an de Lampaert den Uschloss un den Trio fonnt hat, louchen si mat enger Minutt an 11 Sekonne virum éischte gréissere Grupp.

No enger weiderer Attack vum Gilbert konnte sech ronn 13 Kilometer virun der Arrivée de Belsch mam Politt liicht ofsetzen. Nodeems si net nogelooss haten, hat et gutt ausgesinn fir déi zwee Leaderen, déi op de leschten 8,6 Kilometer eng Avance vun 30 Sekonnen op hier éischt Géigner haten.

Um Enn war et de Belsch Philippe Gilbert, dee sech am Sprint d'Victoire séchere konnt, dëst virum Nils Politt.

Klassement:

1 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick Step 5:58:02

2 Nils Politt (GER) Team Katusha Alpecin 0:00:00

3 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:00:13

4 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 0:00:40

5 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 0:00:42

6 Florian Sénéchal (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:00:47

7 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:00:47

8 Zdenek Štybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 0:00:47

9 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence 0:00:47

10 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 0:00:47

...

OTL Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo

Junioren

Bei de Juniore konnt sech den Tom Paquet déi 46. Plaz sécheren, dëst bei der Victoire vum Hidde Van Veenendaal aus Holland. De jonke Lëtzebuerger hat um Enn ee Retard vu 4 Minutten an 51 Sekonnen op de Vainqueur.

Klassement

1 Hidde Van Veenendaal (Ned) Nationalmannschaft Niederlande 2:44:29

2 Hugo Toumire (Fra) Van Rysel AG2R La Mondiale 0:00:00

3 Lars Boven (Ned) Nationalmannschaft Niederlande 0:00:17

4 Michael Garrison (USA) Nationalmannschaft USA 0:00:17

5 Alfred George (GBr) Nationalmannschaft Großbritannien 0:00:17

6 Leslie Lührs (GER) Nationalmannschaft Deutschland 0:00:17

7 Arnaud De Lie (Bel) Nationalmannschaft Belgien 0:00:17

8 Lewis Askey (GBr) Nationalmannschaft Großbritannien 0:00:17

9 Anton Litvintsev (Est) Nationalmannschaft Estland 0:00:17

10 Luke Lamperti (USA) Nationalmannschaft USA 0:00:17

....

46 Tom Paquet (Lux) Nationalmannschaft Luxemburg 0:04:51

DNF Joé Michotte (Lux) Nationalmannschaft Luxemburg

DNF Jacques Gloesener (Lux) Nationalmannschaft Luxemburg

DNF Mik Esser (Lux) Nationalmannschaft Luxemburg

DNF Jérôme Jentgen (Lux) Nationalmannschaft Luxemburg

DNF Gilles Miny (Lux) Nationalmannschaft Luxemburg