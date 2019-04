Déi 54. Editioun vum Amstel Gold Race konnt sech op eng beandrockend Aart a Weise de Mathieu Van der Poel sécheren. Den 2. gëtt de Clarke, 3. de Fuglsang.

Bei der 54. Editioun vum Amstel Gold Race goung et vu Maastricht iwwer ronn 265 Kilometer op Valkenburg. Als éischten ass de Mathieu Van der Poel iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer. Do hannendru koum de Simon Clarke op déi 2. Plaz an op déi 3. Plaz um Podium ass de Jakob Fuglsang gelant. Laang war de Fransous Alaphilippe an den Dän Fuglsang vir, ma den Hollännesche Champion huet d'Feld no engem Sprint iwwer e puer honnert Meter vun hannen opgeraumt.

E Sonndeg de Mëtteg ass kee Lëtzebuerger Cyclist un den Depart gaangen.

Top-10-Klassment



1 Mathieu van der Poel (Corendon-Circus)

2 Simon Clarke (Education First)

3 Jakob Fuglsang (Astana)

4 Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

5 Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe)

6 Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal)

7 Alessandro De Marchi (CCC)

8 Valentin Madouas (Groupama-FDJ)

9 Romain Bardet (AG2R La Mondiale)

10 Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Resumé vun der Course

E Sonndeg de Mëtteg huet ee stramme Programm op d'Cycliste gewaart. Ënner anerem stoungen insgesamt 35 Koppen um Menü an dovun huet et geheescht, de berühmte Cauberg dräimol hannert sech ze bréngen. Nom leschte Passage vum Cauberg waren et nach eng Kéier 18 Kilometer bis op de Schlussstréch - ob ee Puncheur oder ee Sprinter duerch géif kommen, war eréischt no dësem Schlussakt virauszegesinn.

Ronn 60 Kilometer waren nach ze fueren, wéi 10 Fuerer mat enger Avance vu ronn 2 Minutten a 45 virlouchen - d'Haaptfavoritte waren do hannendrun an engem Feld regruppéiert, an deem, d'Ex-Ekipp vum Virjoresgewënner Michael Valgreen, Astana den Tempo virginn huet. Esou ass de Virsprong fir d'Leit un der Spëtzt vun der Course lues awer sécher geschmolt.

#AmstelGoldRace (56km)

Plus que deux minutes d'avance pour ces 10 hommes ! pic.twitter.com/J0YQtfiGBa — leprogrammesport (@sportprogramme) April 21, 2019

Am Peloton war et ronn 45 Kilometer viru Schluss de Mathieu Van der Poel, deem an Gulpenberg attackéiert huet. De Gorkza Izagirre ass nogefuer, ma béid Cycliste sinn awer nëmme kuerz drop vum Haaptfeld erëm ageholl ginn. E bësse méi spéit dunn huet et de Julian Alaphilippe mat enger secker Tempoverschäerfung aus dem Feld eraus probéiert. Direkt krut de Fransous e puer Meter Sputt, ma de Jakob Fuglsang konnt awer nofueren an opschléissen. Hannendru waren et den Trentin an de Kwiatkowski, déi un de Spëtzegrupp wollten erufueren an och am Haaptfeld ware vill Mouvementer.

La bonne affaire elle est pour Alaphilippe et Fuglsang. Le peloton ne leur a rien repris, et Trentin-Kwiatkowski sont revenus à 20". #AmstelGoldRace pic.twitter.com/Lda3lmHAhw — Le Gruppetto (@LeGruppetto) April 21, 2019

An de leschten 10 Kilometer gouf weider geraibert. Ëmmer nees koum et aus dem Feld eraus zu Tempoverschäerfungen, ma och vir an der Course huet sech eppes gedoen. Dat, wéi de Fuglsang ronn 7 Kilometer virun der Ligne d'Arrivée versicht huet, den Alaphilippe stoen ze loossen. Den Dän wosst nämlech, datt hien an engem eventuelle Finish géint de Fransous déi méi schlecht Kaarte wäert hunn, ma de Fuglsang koum awer net fort.

Alaphilippe follows Fuglsang again#AmstelGoldRace 🇳🇱 — La Bicicleta News (@LaBicicletaNews) April 21, 2019

Esou hunn déi zwee déi leschte Kilometer an Ugrëff geholl an alles huet no enger Victoire vum Julian Alaphilippe ausgesinn. Ma déi béid Cyclisten hu sech awer bekuckt an de Leit hannendrun d'Chance ginn, erëm vir opzeschléissen.

An du koum et, wéi et komme muss: Den Hollännesche Champion Mathieu Van der Poel huet vun hannen eraus ee Marathon-Sprint iwwer e puer honnert Meter higeluecht an d'Leit un der Spëtzt nach agefaangen an d'Konkurrenz soumat stoegelooss. Op beandrockend Aart a Weis huet den Hollänner déi aner Coureure stoegelooss a soumat déi 54. Editioun vum Amstel Gold Race fir sech entscheet.