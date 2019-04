De Julian Alaphilippe huet bei der 83. Editioun vun der Fléche Wallonne triumphéiert. Bei den Damme war et eng weider Victoire vum Anna van der Breggen.

Eng laang Zäit gouf d'Course dominéiert vun engem Spëtzegrupp, wou ënnert anerem de Lëtzebuerger Tom Wirtgen mat dobäi war. De Peloton, wou virun allem Deceuninck Quick-Step a Movistar Tempo gemaach hunn, war awer ze staark an esou sollt dëse Grupp net duerchkommen.

E gréissere Grupp mat bal all de Favoritten ass dunn zesummen an d'Mur de Huy gaangen. Do war et de Jakob Fuglsang, deen als Éischten attackéiert huet an déi Attack souz nawell, well deen eenzegen, dee matgoe konnt war de Julian Alaphilippe an dee sollt um Enn dann och laanschtzéien. De Fuglsang war zwar bal nach eemol laanschtkommen, ma et sollt net méi ganz duergoen an esou wënnt de Fransous eng zweete Kéier hannerteneen. De Fuglsang gëtt Zweeten an den Ulissi den Drëtten. Den Tom Wirtgen gëtt den 102. op 16 Minutten a 45 Sekonnen.

Bei den Damme wënnt fir d'5. Kéier hannerteneen d'Anna van der Breggen. Hir Landsfra Annemiek van Vleuten kënnt op déi zweete Plaz.

Presentatioun vun der Course

E Mëttwoch de Mëtte goung et bei der Flèche Wallonne iwwer 195 Kilometer vun Ans op d'Mur de Huy. Eigentlech leien tëscht Ans a Huy nëmme 26 Kilometer, ma d'Cycliste mussen ee groussen Ëmwee maachen an dobäi musse si direkt e puer gëfteg Koppen hannert sech bréngen. Eleng d'Kombinatioun Côte d'Ereffe, Côte de Cherave a Mur de Huy gëtt dräimol gefuer. De groussen Highlight ass dann uewen op der Mur de Huy. Déi legendär Mur de Huy ass zwar nëmmen 1,3 Kilometer laang, dofir am Duerchschnëtt 9,6% géi. Bleift awer nach ze betounen, dass d'Mur de Huy eng maximal Steigung vun 19% huet.

Resumé vun der Course

Kuerz nom Depart konnt sech ee Spëtzegrupp vu 5 Leit forméieren, wou och den Tom Wirtgen (Wallonie Bruxelles), deen eenzege Lëtzebuerger um Depart, dobäi war. Hie gouf accompagnéiert vum Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Joseph Rosskopf (CCC Team), Robin Carpenter (Rally UHC Cycling) a Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Balkoise).

No knapp 20 Kilometer hat d'Echappé eng Avance vun 5 Minutten an 10 Sekonnen. Maximal hate si 5 Minutten a 45 Sekonnen, ier am Peloton d'Ekipp vum Julian Alaphilippe, deen d'lescht Joer gewonnen hat, reagéiert huet an den Tempo ugezunn huet.

De Spëtzegrupp huet sech laang Zäit un der Spëtzt gehalen, ma ënnerwee sollt deen een oder anere Coureur verluer goen. Deen Éischten, deen et getraff huet, war de Kenneth van Rooy, dee beim éischte Passage vun der Côte de Cherave huet misse lassloossen.

59 Kilometer virun der Arrivée ass et dunn eng éischte Kéier d'Mur de Huy eropgaangen an do war et de Lëtzebuerger Tom Wirtgen, deen am géisten Deel vun der Montée, den Tempo net méi matgoe konnt. Uewen op der Kopp hat hien dunn ee Réckstand vu ronn 20 Sekonnen. De Van Rooy schonns 1 Minutt an 20 Sekonnen an de Peloton 2 Minutten a 40 Sekonnen.

Den Tom Wirtgen quäält sech d'Mur de Huy erop. / © pressphoto

Virum Peloton sinn awer nach 3 weider Coureure gefuer, déi sech ofsetze konnten, dat waren de Périchon, de Benedetti an de Caruso. De Van Rooy an den Tom Wirtgen hu sech dann och an dëse Grupp zeréckfale gelooss.

46 Kilometer virum Zil gouf den Tom Wirtgen dunn och vum Peloton ageholl. Dat war am zweete Passage vun der Côte d'Ereffe an do konnte sech weider Leit ofsetzen. De Perichon, de Benedetti an de Caruso kruten dunn nämlech Begleedung vum Marczynski, Haas, Slagter a Gogl. Kuerz dono konnt och nach de Gorka Izaguirre opschléissen.

Knapp 35 Kilometer virun der Arrivée hunn dunn och déi éischt Favoritten hir Dreem vun enger Victoire misse begruewen, do konnten nämlech de fréiere Weltmeeschter Peter Sagan an den Daniel Martin den Tempo vum Peloton net méi matgoen a mam Kreuziger, Yates a Pozzovivo sinn e puer vun de Favoritte gefall.

Course ass dunn ëmmer méi nervös ginn. An de Peloton ass an e puer klenger Gruppen zerfall an am alleréischte Grupp hunn déi zwee grouss Favoritten Alejandro Valverde a Julian Alaphilippe gefeelt.

De Joseph Rosskop, deen nach als eenzege vum 1. Spëtzegrupp iwwereg war, ass dann och 28 Kilometer virun der Arrivée vun dësem éischte gréissere Grupp ageholl ginn.

Mat Hëllef vun hirem Teamkollegen konnte Valverde an Alaphilippe d'Lach awer nees zoumaachen.

Ewéi et dunn eng leschte Kéier op de Parcours mat den dräi Koppe gaangen ass, huet et d'Ekipp Lotto-Soudal an der Côte d'Ereffe direkt probéiert, dat a Persoun vum Tomasz Marczynski. Dono huet sech de Matej Mohoric op d'Poursuite gemaach an hie konnt och opschléissen. 6,7 Kilometer virun der Arrivée war dunn awer och fir dësen Duo Feierowend.

Klassement vun der Course

1 Alaphilippe Julian Deceuninck - Quick Step 4:55:14

2 Fuglsang Jakob Astana Pro Team ,,

3 Ulissi Diego UAE-Team Emirates 0:06

4 Lambrecht Bjorg Lotto Soudal 0:08

5 Schachmann Maximilian BORA - hansgrohe ,,

6 Mollema Bauke Trek - Segafredo ,,

7 Konrad Patrick BORA - hansgrohe ,,

8 Matthews Michael Team Sunweb ,,

9 Vanendert Jelle Lotto Soudal 0:11

10 Gasparotto Enrico Team Dimension Data ,,

Resumé vun der Dammen-Course

An der Dammen-Course sinn 118,5 Kilometer gefuer ginn. Depart an Arrivée waren hei zu Huy an do huet sech déi grouss Favoritin Anna van der Breggen bei der 22. Editioun duerchgesat. Et war déi 5. Victoire hannertenee bei der Flèche Wallonne fir d'Weltmeeschterin aus Holland. D'Coureuse vun der Ekipp Boels-Dolmans wënnt um Enn mat enger Sekonn Avance op hir Landsfra Annemiek van Vleuten. D'Annika Langvad aus Dänemark kënnt mat 4 Sekonne Réckstand op déi 3. Plaz. D'Hollännerinnen ënnersträichen op en Neits hir staark Form, well ënnert den éischt 5 ware ganzer 4 Dammen aus Holland. Aus Lëtzebuerger Siicht war d'Chantal Hoffmann um Depart, d'Cyclistin vun der Ekipp Lotto Soudal Ladies ass awer net ukomm.

Klassement vun der Dammen-Course

1 van der Breggen Anna Boels - Dolmans Cycling Team 3:17:04

2 van Vleuten Annemiek Mitchelton-Scott 0:01

3 Langvad Annika Boels - Dolmans Cycling Team 0:04

4 Vos Marianne CCC - Liv 0:14

5 Vollering Demi Parkhotel Valkenburg 0:16

6 Niewiadoma Katarzyna Canyon SRAM Racing 0:17

7 Moolman Ashleigh CCC - Liv 0:20

8 Ludwig Cecilie Uttrup Bigla Pro Cycling 0:23

9 Chapman Brodie Team TIBCO - SVB 0:26

10 Garcia Mavi Movistar Team 0:33

