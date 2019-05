Nom Tour des Flandres hat de Bob Jungels seng Klassiker-Saison ofgeschloss, fir e bëssen ze raschten, an dono an en Héichten- Trainingslager ze fueren.

D'Iddi dohannert war déi, den Giro d'Italia sou gutt wéi méiglech virzebereeden. En Donneschdeg koum de Lëtzebuerger Champion nees heem.

No senger staarker Klassiker-Campagne huet dem Bob Jungels säi Wee an d'Sierra Nevada gefouert, wou hien an der Héicht trainéiert huet. Vill Klassementsfuerer bereede sech esou op déi grouss Tier vir. Et brauch een awer e bëssen Erfarung, fir dëst och richteg ze maachen.

Den Giro d'Italia huet dem Lëtzebuerger 2016 an 2017 vill Succès bruecht an och fir dës 102. Editioun versprécht et nees eng spannend Course ze ginn.

En Dënschdeg scho geet et fir Bob Jungels an Italien fir d'Zäitfueren op San Marino erop eng Kéier ofzefueren. Duerno gëllt déi ganz Konzentratioun dem Optakt vum Giro, dee mat engem Zäitfueren iwwer 8 Kilometer zu Bologna ufänkt.