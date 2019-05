Bei der 2. Etapp vum Tour of Yorkshire ass d'Lëtzebuerger Championne op déi 4. Plaz gefuer. Um Enn ass domat eng 4. Positioun am General erausgesprongen.

Op der Ofschlossetapp vum Tour Of Yorkshire huet d'Christine Majerus op en en Neits eng Top-Leeschtung bruecht - d'Formkurv weist also esou lues no uewen.

D'Lëtzebuerger Championne ass e Samschdeg bei der 2. a leschter Etapp vu Bridlington op Scarborough iwwer 132 Kilometer op déi 4. Positioun komm a war soumat 1 Minutt an 22 Sekonne méi lues, wéi d'Gewënnerin Marianne Vos aus Holland.

Here's a look at the race result#WTDY pic.twitter.com/hf3qXCd7g0 — ITV Cycling (@itvcycling) May 4, 2019

Am General koum d'Majerus domat net just op eng exzellent 4. Plaz, ma konnt sech iwwerdeems och de Grénge Maillot vun der beschter Sprinterin sécheren.

De Réckstand am Generalklassement vun der Lëtzebuergerin aus der Formatioun Boels Dolsmanns loung op 1 Minutt an 28 Sekonnen.

Communiqué vum Christine Majerus

Bonjour,

La deuxième étape du Tour de Yorkshire s’est déroulée aujourd’hui dans des conditions dantesques. La pluie, le froid, le vent et 132 kms à parcourir sur un circuit extrêmement vallonné, tel était le programme du jour pour les concurrentes.

A une soixantaine de kilomètres de l’arrivée, on retrouve la championne du monde Ana van der Breggen seule en tête de course après avoir faussé compagnie au peloton dans une ascension. Celle-ci est ensuite rejointe par un groupe de quelques concurrentes parmi lesquelles les principales leaders dont Annemiek Van Vleuten, Marianne Vos et Elisabeth Deignan. Ce groupe de tête est repris quelques kilomètres plus tard par un premier groupe composé de 25 unités environ dans lequel figure Christine Majerus. A noter qu’à ce moment de la course, il n’existe plus vraiment de peloton car les concurrentes sont éparpillées par petits groupes.

Quelques kilomètres avant la dernière côte répertoriée du jour, Margarita Garcia Canellas de l’équipe Movistar attaque et se retrouve seule en tête. A la faveur de l’ascension de la côte de Ugglebernby, Marianne Vos en compagie de Soraya Paladin reprennent la concurrente et un trio de tête se constitue avec les trois jeunes femmes. Juste derrière, le premier groupe explose et un autre trio formé de trois poursuivantes se forme dans lequel figurent Christine Majerus, Amanda Spratt et Hannah Barnes. Ce trio bascule avec une quinzaine de secondes sur le trio de tête en haut de la côte de Ugglebernby située à une trentaine de kilomètres de l’arrivée. La championne nationale ne trouve malheureusement pas beaucoup d’aide au sein de son groupe et c’est elle qui doit effectuer le plus gros du travail dans la chasse au trio de tête. Si l’écart reste stable pendant une quinzaine de kilomètres, le trio de tête creuse un peu plus l’écart par la suite.

Malheureusement pour Christine Majerus, elle ne réussira pas à effectuer la jonction avec le groupe de tête malgré tous les efforts consentis.

A l’arrivée elle prend la quatrième place à 1’22 de Marianne Vos qui remporte l’étape et le classement général final.

Christine termine également à la 4ème place au classement général final et remporte le classement final par points.

Même si la luxembourgeoise aurait souhaité obtenir meilleure récompense à ses efforts, elle a affiché un excellent état de forme sur ce difficile Tour de Yorkshire.

Christine Majerus sera présente vendredi prochain lors du coup d’envoi du Festival Elsy Jacobs 2019. La tâche s’annonce cependant rude pour Christine puisqu’elle ne pourra pas compter sur le soutien de son équipe Boels Dolmans qui ne participera pas à la course cette année. Toutefois, comme il tenait à coeur à Christine de pouvoir s’aligner au Luxembourg au départ du Festival Elsy Jacobs organisé par son club le SaF Zeisseng, c’est donc sous les couleurs de l’équipe nationale du Luxembourg que le public aura donc l’occasion de l’y retrouver.

Salutations sportives,

Fabienne Gautier