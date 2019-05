En Donneschdeg den Owend goufen d'Coureure vum Giro d'Italia 2019 virgestallt. Den Depart ass e Samschdeg, den 11. Mee.

An engem flotten Kader goufen en Donneschdeg den Owend d'Ekippe virgestallt, déi um Giro d'Italia wäerten deelhuelen. Ënnert de Cyclisten, déi sech ob der Bühn presentéiert hunn, waren och eis 2 Lëtzebuerger. De Ben Gastauer, dee mat AG2R La Mondiale säi 5. Giro fuere wäert, steet am Déngscht vun deenen zwee Leaderin Tony Gallopin an Alexis Vuillermoz.

Beim Bob Jungels läit de Fokus dëst Joer komplett um Giro d'Italia. De Cyclist vun Deceuninck Quick-Step huet eng gutt Preparatioun hannert sech an fillt sech prett.

Um Bierg vun der Basilika Di San Luca, wou w Samschdeg och d'Arrivée vum Zäitfueren ass, gouf et schonn emol eng Lëtzebuerger Victoire, dat vum Charly Gaul am Joer 1956. Vläicht kënnt jo e Samschdeg e weidere Succès dobäi.