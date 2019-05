Op der 1. Etapp gouf en Zäitfueren iwwer 8 km gefuer wou sech de Primoz Roglic virum Simon Yates duerchsetze konnt. Ben Gastauer gëtt den 82..

Op der 1. Etapp konnt sech de Primoz Roglic ganz kloer am Zäitfueren mat engem Virsprong vun 23 Sekonnen virum Vincenzo Nibali. Drëtten gouf de Miguel Lopez mat engem Retard vun 28 Sekonnen. Domadder iwwerhëllt de Roglic och d'Féierung am General an dréit muer also de rosa Maillot.

De Bob Jungels gouf mat engem Retard vu 46 Sekonnen den 13.

AUDIO: Extrait Bob Jungels

© Roland Miny

De Ben Gastauer gëtt um Enn den 82. an hat e Réckstand vun 1 Minutt an 37 Sekonnen ze verzeechnen.

AUDIO: Extrait Ben Gastauer

© Roland Miny

Presentatioun vun der Etapp

Op der 1. Etapp vum Giro d'Italia huet een 8 Kilometer laangt Zäitfueren op d'Coureure gewaart. Den Depart war zu Bologna a vun do aus ass et op San Luca gaangen, wou et déi lescht 2,1 Kilometer biergop gaangen ass, dat mat enger duerchschnëttlech Steigung vun 9,7 Prozent.

De Resumé vun der Etapp

All d'Favoritten sinn direkt am Ufank un den Départ gaangen, wat io éischter ongewéinlech ass mee opgrond vun de Wierderprevisiounen logesch war wëll et gouf Donnerwierder fir méi spéit gemellt. Just de Simon Yates ass als 3. leschten gestart.

Sou war de grousse Favoritt am Zäitfueren Tom Dumoulin direkt als éischte gestart mee seng Zäit gouf direkt dono awer vun anere Coureuren ënnerbueden. Ee vun deenen war de Vincenzo Nibali dee mat enger staarker Prestatioun 5 Sekonnen méi schnell war wéi den Hollänner. De Bob Jungels ass ganz staark an dat géit Steck zum Schluss eragefuer mee huet am Bierg immens vill Zäit verluer an hat op der Arrivée e Réckstand vu 46 Sekonnen op de Primoz Roglic deen mat engem ganz staarken Zäitfueren d'Konkurrenz deklasséiert huet an e Virsprong vun 23 Sekonnen op den zweeten Nibali erausfuere konnt.

Ganz zum Schluss koum dann awer nach de Simon Yates, ee vun de grousse Favoritten an dësem Joer, an dee konnt sech nach op déi 2. Plaz dotescht fueren an hat e Retard vu 19 Sekonnen op de Roglic.

D'Klassement vun der Etapp

De General no der Etapp



