Bei der 2. Etapp vum Giro d'Italia ass d'Course an engem Sprint op en Enn gaangen. No e puer Attacken aus dem Haaptfeld eraus, ass de Peloton op de leschte Kilometer nees zesumme gelaf. An de Stroosse vu Fucecchio hat de Pascal Ackermann déi séierste Been. Hie konnt sech virum Elia Viviani a Caleb Ewan behaapten.

De Bob Jungels ass mam Haaptfeld iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer a koum um Enn op déi 37. Plaz. Am General konnt hie sech ëm eng Plaz verbesseren a läit elo op 46 Sekonnen op der Plaz 12. De Ben Gastauer ass iwwerdeems als 118. mat engem Ecart vun 1 Minutt a 7 Sekonnen ukomm. De Lëtzebuerger läit am General elo op der 114. Positioun.

Presentatioun vun der Etapp

© Screenshot

Um zweeten Dag vun dem Tour duerch Italien goung et e Sonndeg iwwer 205 relativ flaach Kilometer vu Bologna op Fucecchio. Am Parcours hu bis op eng Montée vun der 3. an eng vun der 4. Kategorie, keng weider Schwieregkeeten op d’Coureure gewaart.

De Resumé vun der Etapp

Fréi an der Course konnte sech 8 Mann duerch d'Bascht maachen a sech ee konstanten Ecart vu ronn 3 Minutten erausfueren. Mat dobäi waren ënner anerem de Sean Bennett vun EF an den Giulio Ciccone vun Trek. Do hannendrun ass de Primoz Roglic a sengem rosaen Maillot am Haaptfeld gefuer. De Grupp vir ass am Verlaf vun der Course ëmmer méi kleng ginn, soudatt ronn 50 Kilometer virun der Ligne d'Arrivée den Italiener Ciccone just nach mam Lukasz Owisan a François Bidard ënnerwee war.

Ronn 20 Kilometer viru Schluss hunn d'Ekippe ronderëm d'Sprinter am Peloton op den Tempo gedréckt. Zu deem Ament ware 4 Coureuren op den éischte Plazen ënnerwee, ma de Virsprong vun hinnen ass awer ëmmer méi kleng ginn. 8 Kilometer viru Schluss housch et dunn "Echappé terminée", well de ganze Grupp nees zesumme war. Esou goung et regruppéiert an d'Stroosse vu Fucecchio - mat dobäi och de Bob Jungels a Ben Gastauer.

Op de leschte Metere gouf et dunn nach eng Chute, ma dat huet um Enn awer näischt méi un der Victoire vum däitsche Pascal Ackermann geännert. Op déi 2. Plaz am Sprint koum dem Bob Jungels säin Teamkolleg Elia Viviani an op déi 3. Positioun ass de Caleb Ewan vun der Formatioun Lotto Soudal gefuer.

© AFP

D'Klassement vun der Etapp



1 Pascal Ackermann (GER) Bora - Hansgrohe 4:44:43

2 Elia Viviani (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:00:00

3 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:00:00

4 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 0:00:00

5 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 0:00:00

6 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 0:00:00

7 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha Alpecin 0:00:00

8 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:00:00

9 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:00:00

10 Rüdiger Selig (GER) Bora - Hansgrohe 0:00:00

37 JUNGELS Bob ( LUX ) DECEUNINCK - QUICK-STEP 0’ 05”

118 GASTAUER Ben ( LUX ) AG2R LA MONDIALE 01’ 07”

De General no der Etapp



Am General läit de Primoz Roglic nach ëmmer uewenaus a kann mat der Maglia Rosa an déi 3. Etapp goen. Hei konnt sech de Bob Jungels ëm eng Plaz verbesseren a läit elo op 46 Sekonnen op der 12. Positioun. De Ben Gastauer iwwerdeems ass op der Plaz 114 - säin Ecart läit no der 2. Etapp bei 2 Minutten an 39 Sekonnen.

