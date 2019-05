Iwwer 107,1 km ass et um Samschdeg vu Stengefort nees zeréck op Stengefort gaangen. Gewonnen gouf d'Course vum Marta Lach.

Bei schlechte Wiederkonditiounen ass während der Course awer net vill geschitt. Et gouf just ëmmer erem kleng Attacken mee déi waren net konsequent genuch a goufen ëmmer nees séier agefaangen. 25 km virum Enn konnt awer eng Grupp attackéieren a sech e Virsprong vun iwwer 40 Sekonnen erauszefueren an och an de Kilometeren dono resistéieren.

© Screenshot

Aus der Echappée eraus konnt sech d'Polin Marta Lach d'Victoire sécheren. Op d'Plazen 2 an 3 sinn d'Britin Elisabet Banks an d'Fransiska Koch aus Däitschland gefuer. D'Christine Majerus ass als 6. op 5 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer. D’Elise Maes ass als 26. Op 23 Sekonnen ukomm an d’Claire Faber hat als 47. 45 Sekonne Retard.

Leaderin am General bleift d'Demi Vollering aus Holland. D'Christine Majerus läit hei mat engem Retard vu 16 Sekonnen op der 9. Plaz, d'Elise Maes ass dat 20. op 46 Sekonnen an d'Claire Faber ass op der 39. Plaz mat engem Retard vun 1 Minutt an 2 Sekonnen.